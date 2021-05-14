【本報訊】前年10月反修例示威期間，以雙程證來港的內地男持利刀，在大埔連儂隧道向正在派傳單的19歲中六男生割頸劏肚，令男生當場腸臟溢出，內地男事後大叫「香港屬於中國，你哋搞亂香港」並逃去。內地男早前承認蓄意傷人罪，求情稱因愛國犯案。法官陳慶偉昨判刑，形容本案是前年「眾多毫無意義的暴力事件之一」，被告雖是隨機傷人，但來港一天便買刀傍身，有預謀施襲，犯案意圖明顯是殺人，令事主餘生身心受創，「一個年輕人的一生已被摧毀」，判囚六年四個月。

來自廣西的被告柳國升（24歲）原被控企圖謀殺罪，去年9月獲控方同意承認刑責較輕的蓄意傷人罪。控罪指他前年10月19日在港鐵大埔墟站出口附近非法及惡意傷害男子X。

事主患創傷後遺 有幻覺幻聽

陳官昨判刑時引述報告，指事主頸腹有多處刀傷，部份腸臟外露，加重日後患腹部疾病風險。事主至今仍要每天服止痛藥以維持日常生活，頸亦無法以正常幅度轉動。事主亦患上嚴重創傷後遺症及抑鬱症，每晚發噩夢失眠，有幻覺幻聽，並因感痛苦無助、人生無意義曾數度企圖自殺。事主見心理學家時又因壓力爆發痛哭流涕，反映他承受嚴重心理障礙。陳官嘆謂身心痛楚將伴隨事主餘生，「一個年輕人的一生已被摧毀」，衷心祝願他可盡快走出陰霾。

辯方早前求情指被告愛國，「不明白為何有人提倡分裂國家」才一時情緒失控犯案。惟陳官質疑被告案發前一日來港，即買兇刀傍身，有作案預謀；並指被告原已離開現場，卻折返對毫無反抗能力的年輕人揮刀，又追上嘗試逃走的事主，並將對方壓地再刺兩刀，可見非一時衝動犯案，武力程度很高，罪責因而較高。

陳官透露被告背景，指他是家中長子，其父撰寫很長的求情信望法庭寬大處理。陳官指理解被告父親訴求，但無法同意如此處理案件。陳官以監禁十年為量刑起點，考慮被告犯案後自首減刑六個月，計算認罪扣減後判監六年四個月。陳官特別感謝當日接載被告到警署自首之的士司機，讚他勇敢冷靜，若無他的協助，或需費時將被告繩之於法。

案情指事主當日在大埔墟港鐵站出口隧道位置派傳單，突遭被告以刀𠝹頸兩至三次，又被壓在地上兩度刺傷腹部。被告隨即持兇刀逃跑，大叫「香港屬於中國，你哋搞亂香港」然後登上一輛的士，向司機稱「我殺了人，車我去最近的警署」後，又問「可唔可以去羅湖」。司機表示羅湖是禁區，將被告載到大埔警署。被告及後在警署被捕。

案件編號：HCCC225/20