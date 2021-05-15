香港副校長會今日（15日）舉辦一個關於推動國民及國安教育的研討會，出席者包括教育局副局長蔡若蓮及立法會前主席曾鈺成。《蘋果》被大會以沒有事先登記為由，不獲進場採訪，惟現場所見多間傳媒無登記亦可進場。該會有任教數學及體育科的教師參與，他於會後表示，會上較多討論在課堂中加入國民身份認同教育，較少談國安教育。

研討會對象為中小學、幼稚園及特殊學校的校長、副校及課程主任。《蘋果》今早到達會場後，被職員告知只接受已登記的傳媒採訪而被拒進場，有部份沒有登記傳媒同樣被拒，惟及後經職員打電話查詢後則被放行。《蘋果》記者再三詢問原因，惟職員只重複道「唔好意思」。

散會後記者向參與研討會的教師查詢。有不願上鏡、任教數學及體育科的小學教師表示，研討會中學校分享部份，主要講解如何在課堂中軟性地加入國民身份元素，例如數學科教及數學家時，可提及其中國人身份，至於國安教育，除了曾鈺成致辭時講解條文外，之後未有太多討論。他又稱，原本擔心加插國安教育會額外增加工作量，惟根據會上內容，暫時只是在原有教學中多着墨國民元素。他又不諱言，此類研討會現時為學界焦點，每間學校必會派員參與。

根據研討會流程，中學組分享則有以主題學習模式、跨學科推行國民及國家安全教育等為題的分享。

蔡若蓮指將更新課程文件 說明如何在各科闡述國安

據Now新聞報道，蔡若蓮於致辭時表示，教育局會全力支持學校推行國民及國家安全教育，將透過更新課程文件，說明不同科目的課程內容如何自然連繫，同時闡述國家安全的重要理念，並提供教學事例、資源及組織活動等，以助老師結合課堂內外去推展國民和國安教育。

而據港台報道，曾鈺成表示，國民教育是根本，而國家安全就是根，認為香港居民在享有權利時，亦要履行義務，否則難以談論民族認同及國家觀念。

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