護髮素、護膚品廣告不時強調蘊含甚麼營養因子，強化產品修護效力的「理據」，提升價值。可知道維護腦部及情緒健康，也需要「營養因子」？然而，你無法塗抹到腦部去，卻可以通過做運動來添加。

診症室內，我向病人分享，這陣子換了黑色波鞋上班，隨時隨地爭取機會運動，終能以身作則，勸病人多做運動時亦不會臉紅。隨即考考病人知否運動有哪些好處，對方果然心水清，立刻答：「令多巴胺分泌增加！」答得好，還有其他嗎？「安多酚。」又答對。的確，腦部的神經遞質多巴胺，以及腦部天然釋放的類嗎啡安多酚，均有助改善情緒，在公眾教育推廣上時有提及；至於BDNF，可有了解？病人聽後頓生疑惑，好奇想知多點。

BDNF是Brain-Derived Neurotrophic Factor的縮寫，譯作「腦源性神經營養因子」，雖較少被提及，卻與腦部健康、情緒問題息息相關。BDNF屬於一種腦內蛋白質，有助促進腦部功能。城市生活充斥壓力，當人長期承受重壓，會令BDNF的分泌減少，導致腦神經元之間的連接減少，阻礙訊息傳遞，影響腦部功能及情緒健康，情緒病患者常有BDNF分泌不足的情況。據腦部影像研究發現，長期處於高壓狀態或患有情緒病，腦部海馬體亦會萎縮。

談腦部運作，看似遙不可及，實近在咫尺。患上情緒病，除接受治療，也可從旁幫一幫自己，而一般人更應「錫」住自己，呵護情緒，要做的就是運動。研究發現，運動除了能促進腦部血液循環，提升安多酚、多巴胺等物質的分泌外，也會令BDNF增加，有助刺激腦神經元的生長，加強神經元之間的訊息溝通，並協助修復海馬體在長期受壓下所造成的損傷。

帶氧運動對於提升BDNF的水平，效果尤為顯著。帶氧運動泛指可以加速心跳、呼吸頻率的活動，像跑步、踏單車、游泳等，即使持續散步也可以藉以提升BDNF的水平。但要切記，必須持之以恆，才可以令BDNF維持一定的濃度。

由今天起，BNDF不再陌生，我認識，你都要識，大家齊來努力運動，自製免費的「營養因子」；說實話，BDNF是千金難賣的護腦恩物才對。

撰文：精神科專科醫生麥永接

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