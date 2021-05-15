壹傳媒創辦人黎智英被控違反《國安法》，保安局昨引用《國安法》第43條實施細則附表3「關於凍結、限制、沒收及充公財產的細則」，凍結黎智英持有的七成壹傳媒股份，以及其私人公司名下的3個戶口。綜合法律界及證券業人士意見，保安局局長可申請延長凍結期，隨時超過2年；一旦黎智英罪成，其持有的壹傳媒股份更可能被沒收。

Q1：黎智英部份財產被凍結，有否期限？

A：《國安法》實施細則附表3指出，除非已申請限制令、押記令、沒收令或充公令，凍結財產有效期不得超過2年。但保安局局長可向法庭申請延長有效期，並獲法庭信納就有關危害國家安全罪行展開的偵查不能在有效期前完成；如有需要，保安局局長亦可再次申請延期。

法律界人士認為，凍結財產有效期為2年是較長，而且當局可以未完成調查為由申請延期，加上審理案件動輒以年計，變相被告人的財產長期被凍結，由當局監管，直至有關控罪有裁決。

Q2：黎智英可否提出上訴，解凍財產？

A：根據《國安法》實施細則附表3，被凍結財產的人可向法庭申請撤銷或更改有關指示，除非法庭信納有合理理由懷疑該財產與罪行相關，否則須批准撤銷申請。不過，附表3同時指出，法庭除非信納在有關個案整體情況下批准撤銷是合理，否則不得批准。

法律界人士指出，上訴一方首先要掌握控方持有凍結財產的理據，再提出合理理據反駁，以說服法庭信納。但現階段要取得控方證據，尤其涉及《國安法》，是有難度。

Q3：若黎智英罪成，被凍結的財產會否遭沒收？

A：《國安法》實施細則附表3列明，若被告人就某項危害國家安全罪行將被判刑，而法庭裁定該被告曾從有關罪行中獲利，便須釐定所需追討的款額，即該被告犯罪得益的價值。而律政司司長或獲授權人員可向法庭申請沒收令，追討款額。

法律界人士指出，在現行普通法下，涉及違反《有組織及嚴重罪行條例》的罪行，如洗黑錢等，都有相類做法。證券界人士則指出，如被沒收的財產涉及上市公司股份，一般會在公開市場「變賣」，屆時誰人入主壹傳媒成大股東，由市場決定。

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