【摑警案】

【本報訊】18歲男學生被指前年10月20日九龍大遊行當天在旺角辱罵及掌摑警員，事後遭控襲警等三罪，案件昨續審。受襲警早前供稱被告看見警員後，大聲挑釁「死黑警！夠膽過嚟隻揪呀！」被截查時更摑警員。裁判官鄭念慈昨指片段拍到在場警員曾大喊「照住你呀！最型係你呀」、「毅進仔？毅進仔都叻過你呀」等句子，警員確認之後才發生被告挑釁警方事件。辯方並指出，被告事後驗傷證實身上有多達九處傷勢，惟警員不同意該些傷勢是案發當晚造成。

被告九處受傷 警：非案發當晚造成

辯方昨盤問警員18423陳文道指，被告陳秉臻（19歲）從沒說過「死黑警！夠膽過嚟隻揪呀！」等說話，亦不曾主動拍陳姓警員的頭盔，警員不同意。辯方續指，被告事後送院驗傷，醫生診斷指他身上有九處傷勢，包括頭有擦傷、耳朵有0.5厘米裂傷等等，警員亦不同意被告傷勢在案發當晚造成。鄭官指，現場片段顯示有警員大叫「照住你呀！最型係你呀！」等說話，問警員，被告是在上述事件發生前抑或發生後挑釁警方，陳答是事後挑釁。

警員6185何俊傑則稱，同袍陳文道看見被告叫囂後，上前要求對方展示身份證，被告則不斷後退，但又指被告上前拍打陳的頭盔。何見狀即以警棍指着被告，喝令他停手，惟被告捉着警棍大力拉扯，致何失平衡。何則緊捉警棍，不讓被告搶走，並大叫：「你搶警棍！」及後何成功搶回警棍，他一邊揮舞警棍，一邊後退，沒打中被告，但突然感到右肩劇烈痛楚，相信應是與被告糾纏時拉傷。

被告被控一項在公眾地方作出擾亂秩序行為罪及兩項襲警罪，案發在彌敦道與窩打老道交界。聆訊周四續。

案件編號：KCCC532/20