【本報訊】國泰港龍航空一架原定飛往高雄的客機，去年1月起飛前撞向一輛牽引車，飛機前起落架因而受損。事件中雖無人受傷，但被民航意外調查機構列為嚴重事故並展開調查。完整調查報告顯示，港機工程的地勤人員在未確認客機已啟動停放煞車系統，及未在前起落架輪胎前放置輪擋下，拆開連接飛機與牽引車的拖桿，導致意外發生。報告批評相關人員未有遵照守則工作，事故涉及人為因素，建議港機加強培訓。

民航意外調查機構報告昨日公開，報告指，當日下午約4時，涉事客機由一輛牽引車帶動，在機場N66泊位推後至B7滑行道，準備起飛前往高雄。機組人員按程序啟動兩個引擎並將之設置為怠速狀態，但當飛機處於滑行道中心線，地勤人員未確認客機有否啟用停放煞車系統，亦沒有放置輪擋，就斷開連接飛機的拖桿，飛機因此緩慢滑行向前並撞上牽引車。機上有13名機組人員及269名乘客，事件中無人受傷。

沒按指引放輪擋

報告批評，當日共有三名地勤人員涉及事故，包括一名指揮員、一名監護人員和一名牽引車司機。按照流程，他們應先確認停放煞車系統的啟動燈號，並放置輪擋後才將機體拖後，但指揮員和監護人員未檢查清楚便移動客機，沒遵從標準程序。

報告續指，守則疑未有列明由牽引車司機預備輪擋，故該司機並未攜帶，其後監護人員亦未能在附近尋獲港機提供的輪擋，最終指揮員決定照將客機拖後。地勤人員在訪問反映，過往如輪擋數量不足，便索性不放置，報告建議港機加強監管。

事故亦涉及多項人為因素，報告引述一名指揮員透露，他目睹監護人員拆除連接牽引車的拖桿，便疑因朋輩壓力立即斷開連接飛機的一邊，駕駛艙當日更疑因通訊系統失靈，沒有接收啟動停放煞車系統的指示，報告質疑地勤人員之間溝通不足，嚴重影響決定的準確性。報告總結建議機管局修訂操作手冊，要求所有地勤公司須在起落架前放置輪擋，港機亦須加強地勤培訓，確保人員按照守則。

港機回應本報查詢時透露，一名維修員在所述事故中嚴重違規，經調查後已被解僱，港機已全面審視處理航班離開港口程序，並採取措施避免意外重演，包括確保有足夠安全輪擋使用等。