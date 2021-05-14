政府推出「疫苗氣泡」等措施連番「谷針」下，疫苗接種人數仍未見有明顯上升。雖然在「周末效應」下，周五接種數字為周二以來最高，總共有約31,700名市民接種了疫苗，當中約8,700人接種中國科興滅活疫苗，約22,900人則打德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，但翻查近月多個周五六總接種人數，本周五的接種數字屬近月周末最低。

COVID-19疫苗接種計劃至5月14日已踏入第78日，約1,888,400劑疫苗已被接種。當中約1,138,100人已打第一劑，包括約497,800人打科興，約640,300人打BioNTech復必泰；約750,400人已打第二劑，包括約359,700人打科興，約390,700人打BioNTech復必泰。

單計5月14日，約31,700人打針，由於過往普遍周五、六的接種數字都會上升，故5月14日周五的數字亦屬周二以來最多，但相較本月之前周末的接種人數介乎35,000至42,000人，本周五數字明顯下跌。單日接種方面，約4,300人打第一針科興，約4,400人接種第二針科興，單日甩底率約為2%，逾期未接種第二針科興；整體約有4%已預約人士未按時往社區疫苗接種中心打科興。另有約10,200人打第一針BioNTech復必泰，約12,700人則打第二針BioNTech復必泰，單日未見有人「甩底」逾期未接種第二針BioNTech復必泰。整體則約有5%已預約人士未按時往社區疫苗接種中心接種BioNTech復必泰。

此外，約9,200人在網上預約打針，較前一日少約1,100人；其中約2,800人預約科興，約6,400人預約BioNTech復必泰。

11人針後不適送院 3人現眼球震顫左身麻痺等留院

而5月14日共11人針後不適送院，分別為5男6女，年齡介乎25至56歲，其中1人打科興第二劑；餘下10人均打BioNTech復必泰，6人屬第一劑，4人屬第二劑。

當中3人需要留院觀察，包括一名47歲女子及28歲女子打第一針BioNTech復必泰後分別出現心悸及暈眩，或暈眩及眼球震顫；一名56歲男子打第二針科興後左邊身體麻痺。一名42歲女子打第二針BioNTech復必泰後胸口痛，經診症後不遵從醫生勸告而自行出院。其餘經治療後已經出院的7人，針後不適症狀包括氣促、出疹、胸口不適、頭痛、高血壓、心搏過慢及右邊胸悶。

9宗針後流產 食衞局：根據統計無證據顯示打疫苗增流產風險

另外，食衞局表示，根據醫院管理局資料，在4月12日至5月9日期間，有接種疫苗紀錄後流產的個案為9宗（比率為每十萬人有2.8宗），未有接種疫苗紀錄的流產個案則為396宗（比率為每十萬人有24.7宗），並指暫時沒有臨牀證據顯示流產個案由疫苗引起，而本港整體流產個案的比率與過去三年同期數字相若，強調根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗會增加接種者的流產風險。

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