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【本報訊】一名休班的有組織罪案及三合會調查科（O記）警司，駕駛私家車與家人到尖沙嘴購物時迷路，將座駕逆線泊在雙黃線，兩名代客泊車員其後與警司爭執，竟被拘控刑事恐嚇罪。案件昨日開審，警司供稱兩被告走近招生意不果，對他出言不遜，他遂報警求助。兩被告見狀火起，拍攝他的容貌和車牌，並謂：「全尖沙嘴都識你架車」、「你去大陸畀人打X死！」審訊半天，暫委裁判官即裁決指被告可能不滿警司違泊，激動下才口出惡言，裁定兩被告罪名不成立。

兩名被告為黃日連（55歲）及薛飛（43歲）同被控一項刑事恐嚇罪，控罪指二人於今年2月27日在九龍尖沙嘴天文台道，意圖使男子陳昕受驚，威脅會使其人身及財產受損害。庭上透露，二人受聘於尖沙嘴福臨門酒家。

陳昕昨日供稱他現為O記警司，指當日傍晚駕駛私家車前往尖沙嘴諾士佛臺，尋找一間售賣跑步機的店舖。由於不熟路，他駛至天文台道時發現倔頭路，於是決定先掉頭，暫時將車停泊路邊，並致電賣家問路。陳的兩名兒子當時也在車上。

被告：關心反被當賊辦

陳續稱，首被告黃日連走近查問，陳解釋正在尋路，黃提出要他付費，接受代客泊車服務。陳感奇怪，問是否停在路邊便要接受。黃聞言不友善謂：「唔係唔係，關心你架車啫，好人當賊辦！」不諳廣東話的次被告薛飛其後走近加入，陳稱兩被告持續用粗口罵他，遂報警求助。

兩被告見陳報警，態度更兇惡，二人更用電話拍攝陳及其兒子的「大頭」照片、車身和車牌。陳稱當時他和兩名兒子都沒戴口罩，擔心此後再到尖沙嘴，可能有人對他們不利。次被告其後再走近車窗，用普通話謂：「你去大陸俾人打X死！」陳此時開啟手機錄影功能，着對方重複句子，次被告走近照做。陳昨在庭上解釋，他間中會到內地探親，擔心會在內地受襲。

陳所拍攝的片段顯示，次被告激動喝罵陳，陳則不斷重複說：「你講多次呀！」次被告繼續謂：「你知法犯法呀！」惟片段拍攝不到此前的事發經過。陳解釋車上裝有鏡頭，但鏡頭因車輛「熄咗匙」而沒運作。

稱被拍無罩大頭照後改口

陳供稱和兒子均沒戴口罩，對被拍下容貌感擔心。但辯方大律師馬維騉指，呈堂相片顯示陳於案發時戴着口罩。陳辯稱「記錯咗」。

他又在盤問下承認，他的車當時泊在雙黃線。陳在盤問下表示猜不到「你去大陸俾人打X死」一語背後之目的和動機，馬追問：「即係對方其實係激動過龍發晦氣，你都估唔到？」陳聞言激動謂：「我唔覺得係發晦氣囉！」最後裁判官介入調停。

暫委裁判官余振邦裁決指，陳將車逆線泊在雙黃線上，不能排除首被告「關心架車」的說法與陳阻路有關。至於次被告「返大陸被打死」的言論，則可解作「如果佢喺大陸咁泊車、咁對待代客泊車嘅人，就會俾人打」，其清晰度不足以構成恐嚇，故裁定脫罪。

案件編號：KCCC639/21