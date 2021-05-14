【本報訊】政府檢測承辦商之一的相達生物科技有限公司，早前被本報揭發擅自透過社區檢測收集公眾樣本，該公司上月奪得醫管局一份價值逾2,000萬的非公開招標合約，為前線員工提供定期檢測用的快速抗原測試套裝，過程中，醫管局並未公開招標。

本報今年2月報道，獲政府委託以一般核酸測試進行社區檢測的相達生物科技，在未有清楚告知檢測者的情況下，同時利用他們的樣本進行快速抗原測試，變相將檢測者當作白老鼠，利用由此收集到的數據，高調舉行記者會，推廣自家快速抗原測試準確度逾九成。

每周6.5萬員工檢測

廣收宣傳之效後，有關產品定單亦隨之而來。根據醫管局已批准訂立的合約公告，醫管局4月22日批出一份價值2,192萬元的合約，向相達採購檢測新型冠狀病毒的快速抗原測試套裝。有關合約因屬「非常緊急需要以符合營運要求」，故採取「有限度招標」，即透過非公開招標程序，僅邀請一間或多間供應商投標。

醫管局本月7日公佈，由本周起會向所有與病人有直接接觸的前線員工提供快速抗原測試試劑，員工每周定期檢測，涉及6.5萬名員工。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯表示，現時前線員工若未接種疫苗，便要每周使用局方提供的相達檢測套裝，「要keep（持續）住一直做」。

快速抗原測試去年已面世，如局方是擔心院內感染，去年已可要求員工定期檢測，但「之前聯合醫院2D病房爆（疫）都唔係咁做」，局方做法奇怪。他質疑現時突然要前線醫護自行檢測，目的只為「谷針」，「如果呢個用limited tender（有限度招標）係因為急，咁點解𠵱家先嚟急？」

醫管局回覆時未有交代選擇相達的原因，並以商業保密為由，拒絕透露購入套裝數量等合約詳情，僅指該局須遵守採購及物資管理手冊的程序進行採購，若屬緊急需求物品，如疫情時期部份防疫物資，會按機制及醫管局中央指揮委員會同意下，透過有限度招標方式直接採購。