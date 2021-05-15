立法會周三通過涉區議員宣誓法案，法案下周五（21日）正式刊憲生效，政府預料6月前會為區議員舉行宣誓儀式，暫定18區區議會在同一日、同一地點，逐區集體宣誓。宣誓前夕，集合大部份非建制議員的18區民主派聯絡會議宣佈，因近日政治形勢變化不定，為「投放更多精力，為地區民生打拼」而停止會議運作。離島區議員梁國豪直言，今次停止運作與《國安法》有關。

各個由民主派領導的區議會的主席，今日（15日）舉行主席會議。會後，18區民主派聯絡會議透過社交網站發文，表示聯絡會議一直推動各區議會地區交流，以非組織形式存在。而觀乎過去一年，各區已就地區民生議題交流，故聯絡會議亦到功成身退之時。

18區民主派聯絡會議又指，「近日政治形勢變化不定，各區同事需在地區投放更多精力，為地區民生打拼。故此十八區民主派聯絡會議正式停止運作。」

梁國豪：《國安法》用途廣泛 憂被指為非法組織

離島區議員梁國豪回覆《蘋果》時闡明，聯絡會議停止運作與《國安法》有關。他表示，各民主派區議會已有完善方法交流，所以聯絡會議已「唔需要存在」，加上即使聯絡會議並不違法，但擔心「而家《國安法》用途咁廣泛，擔心會唔會係有一個咁嘅嘢喺度，變咗佢哋就突然間就話：『你而家係非法組織，咁我哋就控告你喇﹗』」

聯合行動空間變少 過去數月18區沒達成共識

屯門區區議會主席陳樹英回覆《蘋果》時稱，現時局勢下，18區區議會要再有聯合行動已不容易，亦難以再召集各方採取集體行動。她形容，各區代表對現時政治狀況看法不同，對不同事件的處理方法也看法有異，故聯合行動空間變得很少，難以在區內找到共識，相信這是聯絡會議停止運作的原因之一。她續指，過去數月已沒有甚麼事件是經18區聯絡會議有共識後再「出到街」。

亦有聯絡會議成員透露，現時聯絡會議作為已不多，過去有部分議題的確有成效，但亦曾就些「好無謂」的事情討論，卻無甚效果。現時局勢下，這類聯合平台經常被政權胡亂指控罪名，故會令部分聯合會議的成員會感到有風險。該成員指，聯合會議停止運作並非煞停跨區合作，若日後還有跨區的合作需要，相關的區議會主席也可聯手合作推動。

翻查資料，18區民主派聯絡會議於去年2月成立，由17區區議會正副主席及離島區議會民主派代表組成，並由民主動力義務擔任聯絡會議的秘書處。會議發起曾發起聯署反對「港版國安法」在港實施，並召開17區聯合會議促撤回《國安法》，民政事務局曾發聲明反對該次會議。

而會議首名召集人灣仔區議會主席楊雪盈和西貢區議會前主席鍾錦麟，前者涉初選案正保釋候審，後者則因同一案件被還柙，而該會現任召集人為沙田召議會副主席黃學禮。至於民主動力早前亦疑因涉初選案而解散。

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