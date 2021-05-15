食物及衞生局今日（15日）公佈，多個特定群組如餐飲業員工的免費檢測會延至6月底，但建造業工人及本地遊旅行從業員由本月24日起，若未能出示因健康理由不宜接種疫苗的醫生證明，或已接種第一劑疫苗的紀錄，都需自費檢測；即單純不想接種疫苗的相關從業員，不再享有免費檢測。職工盟建築地盤職工總會總幹事王宇來表示，政府做法不合理，變相迫建築工人接種疫苗，「睇唔到理由點解要排除某一班工人唔可以免費檢測」；並指若工人接種疫苗後出現副作用而要休息，會手口停口。

食物及衞生局表示，為多個特定群組於社區檢測中心提供的免費檢測，將開放至6月底；合資格每7日預約一次免費檢測包括餐飲業務員工、表列處所員工及檢疫酒店職工；合資格每14日預約一次免費檢測包括建造業工地人員、公眾及私人泳池或泳灘工作人員及特定酒店職工；其他合資格預約免費檢測包括本地遊旅行團的隨團及接待團隊的工作人員。

不過該局指，建造業工地人員及本地遊旅行從業員，由本月24日起如未能出示因健康理由不宜接種疫苗的醫生證明，或已接種第一劑疫苗並正等待接種第二劑疫苗的紀錄，都需自費檢測。 政府有需要在社區檢測中心預留充足檢測能力，應對突如其來的檢測需求，加強防控工作。

職工盟：睇唔到點解要排除某一班工人唔可以免費檢測

職工盟建築地盤職工總會總幹事王宇來表示，現時建築工人必須每14日進行一次檢測，才能進入地盤工作；政府要工人自費檢測，變相是強迫工人接種疫苗。他指，該會對接種疫苗沒特定立場，全由工人自行決定，不少工人未接種疫苗，是因仍對疫苗有疑慮；政府應為公共衞生，繼續容許工人免費檢測，而且也非政府財政不能負擔。若工人接種疫苗後出現副作用要請病假，是手停口停，「睇唔到理由點解要排除某一班工人唔可以免費檢測」。

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