【本報訊】梁凌杰在太古廣場危站逾五小時期間，消防員早已在對出的金鐘道馬路張開求生氣墊，但由於馬路與行人路間有欄杆隔開，阻礙氣墊覆蓋行人路，梁最終直墮行人路上。當日負責指揮地面工作的消防總隊目認為，由於欄杆拆除需時，而梁有隨時墮下的風險，拆欄非可行方案；又強調氣墊只是防衞之用，處理企圖跳樓個案最重要是游說或伺機將當事人拉回安全位置。

稱只能「希望佢跳出啲」

時任消防總隊目陳志堅昨指，他當日已將氣墊「盡量靠近」梁危站位置，但行人路上仍有一米多空間無法覆蓋。他承認張開氣墊時已意會到梁或墮在行人路上，故想過將馬路與行人路間的欄杆拆除；但拆一個欄要五分鐘，擺放長達7.5米的氣墊至少要拆10個欄，需時50分鐘，除非梁曾長時間離開危站位置，否則會令同事長時間暴露危險下，故拆欄不可行。他又指當日在地面工作時收不到四樓的情況。

研訊主任葉志康提出，若將氣墊搭上欄杆、覆蓋行人路範圍是否可行？陳認為由於行人路闊度僅一米多，若強行將氣墊搭上欄杆，覆蓋行人路部份會傾斜，未必有足夠承受力；更壞的情況是梁會滑落或反彈到牆上，且氣墊連接吹風機，實際上未必可行。

若在氣墊上加另一張氣墊，並將上面的氣墊推向行人路；或在行人路上放紙皮「卸力」又是否行可行？陳認為實際操作會有困難，因另一張氣墊並非放在穩固平面，紙皮則散滿一地，「跌都未必跌得中」。他昨自言，「當時環境已經做到最盡㗎啦我覺得」。

陳又指消防處只得一個尺寸的氣墊，若事故現場狹窄放不下氣墊，往往只能盡力「游說佢唔好跳」；或將氣墊「盡量放近啲」。裁判官一度問，香港街道較窄，是否經常無法妥善放置氣墊？陳直言情況常見，不少大廈有簷篷，故往往只能將氣墊盡量靠近事主，「希望佢跳出啲」。他強調氣墊只是防衞、後勤性質，最重要始終是游說工作，或在企圖跳樓人士附近將他拉返安全位置的消防人員。