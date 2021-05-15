深水埗主教山保育熱潮過後，再有戰前歷史建築面臨清拆。獲評為三級歷史建築的尖沙嘴彌敦道190號戰前洋樓，有傳擬被業主全幢清拆。建築文物保育師吳韻怡指，彌敦道190號是本港罕有具鮮明裝飾藝術風格的戰前轉角住宅洋樓，面向柯士甸道的露台甚具殖民地時期的建築特色，盼業主可保留建築物。有區議員指，已去信古蹟辦要求交代事件。

翻查古諮會2018年會議文件，古諮會在2009年3月建議把彌敦道190號評為三級歷史建築，業主曾在公眾諮詢期間提出反對。

樓高4層 早年樓下設舖上層住人

根據古諮會資料，該幢位於彌敦道190號的舊樓高四層，相信建於1937年之前，2018年9月獲確定為三級歷史建築。早年設地舖，上層作住宅，後來整幢樓改為商業用途。建築設計受裝飾藝術及新古典主義影響，具地區性文物價值。

據古諮會簡介，該樓宇1970年代起由已故大生銀行創辦人馬錦燦及其家族持有。翻查土地註冊處資料，物業業主為大生地產發展有限公司。根據大生地產網頁，除彌敦道190號外，毗連的彌敦道186號有利大廈同樣為其公司之物業。

《蘋果》分別向業主大生地產、古蹟辦及屋宇署查詢事件，有待回覆。

保育師：裝飾藝術風格強烈 屬西式洋樓並非唐樓

建築文物保育師吳韻怡說，彌敦道190號不是唐樓，而是西洋式舊樓，可籠統稱為洋樓。翻查日治時期彌敦道190號地下平面圖，可見其與平面設計與唐樓不同，洋樓室內空間興建時已劃好「梗房」（fixed partition），前方是較大的空間，後方有數間細房，相信日治時期這建築的地下已用作商舖，樓上才是住人。

吳續指，彌敦道190號建築立面屬裝飾藝術風格（Art Deco）突出，例如屋頂的三角形柱狀裝飾，上面直紋清楚可見，「係好強力、好鮮明，呢啲都係Art Deco嘅features」；地下的騎樓剛落成時是呈方柱，與上面樓層的柱同款，也是裝飾藝術風格。

商舖未聞清拆消息

建築物除了前面有樓梯，後方也有俗稱「妹仔梯」的樓梯。《蘋果》下午來到該座戰前洋樓視察，大廈的保存情況相當良好及完整，惟舊日的「妹仔梯」似乎已被清拆，整幢樓被改為商業用途，現時地下有一所法國香薰店、一所口罩店，以及租下三層作店舖的積木店Let’s go LEGO shop。

記者曾問地下舖香薰店的店員是否知悉大廈或被清拆的消息，她表示並不清楚，着記者去問一旁同一業主的有利大廈的保安。LEGO shop一名店員也指從未曾聽聞拆卸的消息，指「應該唔會喇」。

戰前轉角住宅洋樓 長窄露台具殖民地建築特色

吳韻怡又說，彌敦道190號是本港罕有具裝飾藝術風格的戰前轉角住宅洋樓，雖然不像轉角弧形唐樓般「搶眼」，但仍擁有三個直角立面，其中面向柯士甸道的長窄露台具殖民地時期的建築特色，「香港天氣好熱，通常都有騎樓或者露台，可以開到落地嘅雙扇窗或門，室內空氣流通好啲」。

她說，由於此建築物裝飾藝術風格鮮明，並坐落大馬路轉角，「留意咗佢好耐，佢真係好靚，architecturally佢算幾高分」。

吳韻怡稱，另一具裝飾藝術風格的戰前洋樓太子道西179號，部份建築獲保留、部份清拆後重建成酒店，但彌敦道190號三個立面均保留完整，「留前拆後」也未必是理想做法，希望業主不要清拆建築物，再研究建築物可如何保育。

區議員獲市民通知屋宇署將清拆

油尖旺區議員陳嘉朗昨在facebook上表示，收到市民告知彌敦道190號戰前洋樓將被屋宇署清拆。據陳嘉朗帖文附圖，屋宇署上月9日向毗連有利大廈業主立案法團發出信件，告知近日批准了一份整幢彌敦道190號拆卸工程的建築圖則，擬進行的清拆工程可能影響與有利大廈的共用牆。惟通告未有詳細列出有關工程的開展日期及原因。

陳嘉朗回覆《蘋果》指，昨得悉事件後已去信古蹟辦，要求古蹟辦或古諮會交代是否知悉這個三級歷史建築將被清拆、有無聯絡業主等。他說，暫未知道業主擬清拆建築物的原因，認為如清拆這幢本港所剩無多的戰前洋樓將十分可惜，「但在呢一刻睇，呢座樓咁多年都keep得好好，唔明做咩拆」。

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