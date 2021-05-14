【本報訊】確診變種病毒的印裔男及其菲裔女友因涉嫌虛報和隱瞞資料，導致病毒擴散，早前被落案起訴。因發燒留院缺席首次提堂聆訊的菲裔女子已經康復出院，昨晨由穿全套保護裝備的人員押解到九龍城裁判法院應訊。主任裁判官嚴舜儀應控方要求，押後案件至本月31日處理。女被告獲准以2,000元保釋外出，不准離港，並須每周向警署報到三次。

男友控虛報資料被拒保

菲律賓裔女被告Victoria Marie Alcaide Guadiz（31歲），被控一項未有向獲權人員提供資料罪，指她於今年4月17日在香港未有向獲授權人員提供她所知道的資料，而該資料攸關識別和追蹤可能已蒙受染上2019冠狀病毒病的危險的人。她昨戴上口罩和面罩出庭，沒有律師代表。

其男友印度裔男子Mohamed Rizvi Syed（30歲）被控一項向獲授權人員提供任何在要項上屬虛假的資料罪，指他於4月16日在香港明知而向獲授權人員提供屬虛假的資料，即他於4月10日至11日期間只到訪尖沙嘴和佐敦，及並無參與任何聚會。他早前提堂時申請保釋，遭裁判官拒絕。

案件編號：KCCC1302/21