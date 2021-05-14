政府檢測承辦商之一的相達生物科技有限公司，早前被《蘋果》揭發透過社區檢測收集市民樣本，為自家出品的快速抗原測試收集實測數據，更以此作公開推廣。廣收宣傳之效後，相達上月奪得醫管局一份價值逾2,000萬元的非公開招標合約，為前線員工提供定期檢測用的快速抗原測試套裝。醫管局稱非常緊急需求物品可透過有限度招標直接採購，但就未有解釋測試套裝的逼切性，亦拒絕交代合約詳情。醫管局員工陣線認為現時要「緊急」推行定期檢測的做法奇怪，質疑真正目的只為「谷針」。

記者 伍雅謙

《蘋果》今年2月報道，獲政府委託以一般核酸測試（RT-PCR）進行社區檢測的相達生物科技，在未有清楚告知市民的情況下，同時利用市民的樣本進行快速抗原測試，變相將市民當作白老鼠，並利用由此收集到的數據，高調舉行記者會，推廣自家快速抗原測試準確度逾9成。

廣收宣傳之效後，有關產品定單亦隨之而來。根據醫管局已批准訂立的合約公告，醫管局在4月22日批出一份價值2,192萬元的合約，向相達採購檢測新型冠狀病毒的快速抗原測試套裝。公告未有列明採購數量，亦未有如其他合約指明合約期，只指是由即日起提供服務至「圓滿履行合約義務（satisfactory fulfilment of contractual obligation）」。

合約屬「非常緊急需要」 僅有限度招標

公告另外亦列明，有關合約因屬「非常緊急需要以符合營運要求（Extreme urgency requirement to meet operational need）」，故採取「有限度招標（Limited）」，即透過非公開招標程序，僅邀請一間或多間供應商投標。

翻查資料，醫管局於本月7日公佈，由本周起會向所有與病人有直接接觸的前線員工提供快速抗原測試試劑，員工需要每周定期檢測，涉及6.5萬名員工，上述合約估計便是用作員工自行檢測之用。

現時相達在市面零售的快速抗原測試套裝，售價約為120至150元，若以零售價計算，醫管局的2,192萬元合約，可購入約18萬套套裝，只夠所有前線員工進行2至3周的檢測；如醫管局因大批購入而獲得折扣，實際購入數量將會更多。

醫管局早於3月已為員工安排快速測試

雖然醫管局形容今次是「非常緊急」的採購，但其實早於今年3月，醫管局已推行先導計劃，為約5,000名負責照顧體弱及末期病患的員工安排做定期快速抗原測試。換言之，為前線人員提供快速抗原測試並非臨時決定，但就以「非常緊急」為由而跳過公開招標程序。翻查局方的合約公告，之前亦未曾有相關招標或合約批出。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯表示，現時前線員工若未接種疫苗，便要每周使用局方提供的相達檢測套裝，「要keep（持續）住一直做」。他指快速抗原測試去年已面世，如局方是擔心院內感染，去年已可要求員工定期檢測，但「之前聯合醫院2D病房爆（疫）都唔係咁做」，直指局方做法奇怪。他質疑現時突然要前線醫護自行檢測，目的只為「谷針」，「如果呢個用limited tender（有限度招標）係因為急，咁點解而家先嚟急？」

醫管局回覆《蘋果》時未有交代選擇相達的原因，亦稱基於商業保密原則，拒透露購入套裝數量等合約詳情，僅指該局須遵守採購及物資管理手冊的程序進行採購，若屬緊急需求物品，如疫情時期部份防疫物資，會按機制及醫管局中央指揮委員會同意下，透過有限度招標方式直接採購，但就未有解釋今次採購的緊急性。

除了奪得醫管局合約，相達在4月底亦獲食衞局指定為3款認可抗原快速測試產品之一，可用於恢復的院舍探訪。相達生產的「妥析COVID-19快速抗原檢測試劑盒」外，另外兩款認可測試是羅氏診斷（香港）有限公司的「SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Nasal」，以及美國雅培的「Panbio COVID-19 Ag Rapid Test Device」。《蘋果》向兩間公司查詢有否接獲醫管局就上述合約的報價邀請，羅氏指產品僅限售予合資格之醫療專業人士及相關機構，惟基於商業協議，拒絕透露洽購的機構；雅培亦未有回應是否曾接獲醫管局報價邀請，僅指產品只供醫院專業人士使用。

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