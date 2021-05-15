鏗鏘集《7.21 誰主真相》及《蘋果日報》警隊僭建系列報道早前獲頒金堯如新聞自由獎，今日舉行頒獎禮。雖然港台表明不會領獎，但《鏗鏘集》團隊成員蔡玉玲和鄭思思今日有現身領獎。

受疫情影響，主辦機構一併向上屆和今屆得獎者頒獎，頒獎禮透過網上直播。其中香港電台《鏗鏘集》團隊憑《反修例運動系列》和《7.21 誰主真相》，連續兩屆贏得金堯如新聞自由獎「電台電視組」大獎。

蔡玉玲慨嘆《鏗鏘集》YouTube影片被刪

《鏗鏘集》編導蔡玉玲分享時稱，因兩人非港台正式員工，方能夠到場領獎，直言新聞工作者的報道雖獲認可，卻不能公開接受肯定，是「時代的悲哀」，亦反映新聞業界和香港的處況。

蔡又指，《鏗鏘集》原在港台的YouTube頻道上載了400多條片段，現時只剩下50多條片段，《反修例運動系列》亦已被刪去，實在感到唏噓。

鄭思思寄語同業：個隧道係好黑 但入面有好多人一齊行

另一名得獎編導鄭思思表明自己一定要來領獎，「唔嚟攞獎，就對唔住喺呢兩年受訪、畀CCTV我哋嘅人、阿包（蔡玉玲），對唔住我哋成班團隊。」她又帶同女兒多個玩偶到場，象徵其他《鏗鏘集》團隊成員亦在現場。

她寄語，雖然香港新聞自由的前景未必光明，各新聞從業員亦像走進很黑的隧道，「個隧道係好黑，但入面其實有好多人一齊行。」

《蘋果》揭警隊僭建獲獎 樂見報道讓問題「撥亂反正」

《蘋果日報》調查組則憑《警隊僭建系列報道》，奪得「紙媒網媒組」大獎。《蘋果日報》助理採訪主任林偉聰分享時坦言，官員或名人僭建報道存在多年，故對採訪期間發現仍有不少警務人員涉僭建感到驚訝，但樂見系列報道刊出後，有關僭建問題可撥亂反正，亦感難得。

而《華盛頓郵報》的《香港警方在鎮壓時屢屢違反內部守則 – 卻毋須承擔後果》報道，則獲上屆「紙媒網媒組」大獎，負責記者亦到場領獎。

金堯如新聞自由獎於2009年成立，旨在鼓勵香港新聞工作者捍衛新聞自由和提升報道水平，並以報道的原創性、專業水平、主動性，以至新聞從業員的道德勇氣等，作為評選準則。

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