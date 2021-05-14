【本報訊】香港電台再有高層調動，上月底在港台節目《千禧年代》內宣佈不再擔任主持的電台行政及發展組社區參與廣播服務節目總監葉冠霖，獲擢升為署理機構傳訊及節目標準總監。據了解，他已成為廣播處長李百全成立、被內部諷刺為「港台九男女」的編輯委員會成員。原任機構傳訊及節目標準總監的韋佩文，則獲擢升為署理電視及機構業務總監（電視）。

公共事務組惹滅門疑雲

據港台內部通告，今次人事調動在本周一（10日）起生效，韋佩文電視部總監一職原本由陳俊樂擔任，但上月中陳俊樂獲調升為署理助理處長（電視及機構業務），頂替請病假至8月的區麗雅掌管電視部。至於上月底以家庭理由請辭的周國豐，其助理廣播處長（電台及節目策劃）一職，本周一起由製作總監李慶華接替至另行通知。

綜合港台消息，內部仍不清楚區麗雅到底是已離職還是仍在放病假，亦不清楚陳俊樂是否已經「坐正」，「到𠵱家都仲係一個謎」。有港台中人說，電視部公共事務組總監的王祿霞將在月底離任，屆時會否由韋佩文「兼任」亦是未知之數，擔心若然屬實，公共事務組將等同「滅門」。

另一消息人士形容，整個人事調動十分可疑，區麗雅表面是放假，「但放假放到其他人好似坐梗晒咁就好可疑」。韋佩文是電台出身，後來擢升為製作事務經理，至伍曼儀去年底退休後，獲調至傳訊部總監一職，消息指，她沒有做過電視的經驗，就連「一滴」新聞或公共事務的背景都無，「只係短短半年，而且中間仲有兩個月係新貴治下，咁就可以升到controller（電視總監）」。

葉冠霖以傳訊部總監身份回覆本報稱，港台根據《公務員事務規例》，考慮運作管理需要，安排合適人員署任職位，並定期檢討有關署任的安排，港台不會評論個別個案。他續說，港台今年3月起引入編輯管理機制，由處長以及港台高層管理人員組成編輯委員會，就具爭議性的節目於製作或播出前檢視有關節目，切實履行編輯責任。