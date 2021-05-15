立法會日前通過修例要求區議員宣誓，有關法例下周五（21日）正式刊憲生效。民主黨主席羅健熙認為，法例內檢視議員有否違誓的負面清單語焉不詳，令人覺得有對付民主派的觀感。

涉及區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，日前在立法會以大比數40票贊成、1票反對通過。羅健熙今日（15日）出席香港電台節目時指，法例內的負面清單中，例如「作出損害香港整體利益的行為」、「尋求外國政府或組織干預特區事務」語焉不詳，容易出現不同解讀，覺得有關條文令人有對付民主派的感覺。

梁志祥：政治人物識分甚麼場合與甚麼人見面

出席同一節目的民建聯梁志祥則認為條文並不模糊，聲稱議員與外國使節、記者見面「當然冇問題」，不過他隨即指「問題在於如果你有一個政治目標去同佢傾，甚至你已經宣揚咗自己嘅政治目標，再同呢啲人傾，可能你會出問題」。他又認為，政治人物會自行分辨在甚麼場合與甚麼人見，覺得羅的看法只是假設。

羅健熙反駁指：「呢幾年啲假設成日都發生咗，大家都假設香港好多嘢都唔應該會發生，咁但都係發生晒，你好難唔擔心。」他亦提到，法例容許律政司在指控議員違誓後提出法律程序；而法庭有最終決定前，律政司可暫停議員職務，羅形容「做法奇怪」，因香港是「無罪推定」。

梁志祥又辯稱，條文列明正、負面清單讓公職人員更易明白應否做的行為，而損害香港整體利益的行為清楚明白，例如阻礙開會是損害香港利益。

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