本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港疫情持續向好，昨日（14日）僅新增一宗輸入個案，是一名從阿聯酋來港的43歲男子。而本港已經連續一個星期沒有錄得本地源頭不明個案，衞生署亦因此暫停了一周疫情記者會。

另外政府以台灣疫情不穩為由，更改規定，由明日（16日）起來由台灣抵港人士不能家居檢疫，而是需要於檢疫酒店隔離14日。而內地安徽省亦列入內地屬中或高風險地區的省、市或自治區的名單，在到港當天或之前14天，曾在名單所列的地區逗留的人士，須於到港後接受14天強制家居檢疫及強制檢測，不能使用「回港易」計劃回港，亦不能因已完成接種疫苗而縮減強制檢疫期。

政府昨晚公佈，因應涉及N501Y變種病毒株的本地個案，於指定期間曾身處6個指明地方的人士需要再次進行檢測。另外，有11間學校爆發上呼吸道感染須納入強制檢測公告。其中包括皇后像廣場及中環環球商場，有關人士須於5月17日或之前接受檢測。受檢人士若在5月12日至14日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

5月14日強制檢測公告

再次檢測的指明地方

●東涌靈糧堂秀德小學（4月8日至5月4日曾身處）

●荃灣荃威花園惠康（4月22日、24日、25日或5月2日曾身處）

●柴灣興華廣場（4月29日曾身處）

●柴灣新翠商場（4月29日曾身處）

●中環環球商場（只包括商場）（5月1日或2日曾身處）

●中環皇后像廣場花園（5月2日曾身處）

學校

●天水圍保良局曾星如幼稚園

●沙田香港耀能協會隆亨幼兒中心

●將軍澳竹園區神召會梁省德中英文幼稚園

●元朗三育幼稚園

●牛頭角協康會王石崇傑紀念中心

●銅鑼灣聖公會幼稚園

●西營盤救恩學校（小學部及幼稚園部）

●筲箕灣官立小學

●九龍塘學校（小學部）

●深水埗英華小學

●深水埗福榮街官立小學

受禁飛令影響 僱主可延現任外傭合約3個月

當局4月20日起禁止從印度、巴基斯坦及菲律賓出發的民航客機抵港14天，原定在這段期間抵港的外傭須押後行程。勞工及福利局翌日（21日）在社交網站表示，自去年12月底起，新聘外傭所獲發工作簽證的有效期，已由以往的3個月改為6個月，故絕大部分外傭的簽證在14日後應仍屬有效。當局續指，如外傭未能及時來港而僱主現時已聘有外傭，僱主可按政府早前宣佈的彈性安排，延長現任外傭的合約有效期限最多3個月。

勞福局又指，如僱主直接於「指定檢疫酒店計劃」的酒店預訂了房間讓外傭接受檢疫，而外傭受政府政策影響而未能來港，按照酒店與政府簽訂的合約條款，酒店須向外傭僱主退回相關款項，僱主可與酒店直接商討退款事宜。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈第15輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於5月28日至6月10日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於5月14日至27日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於5月14日至27日期間值勤，則須於4月30日至5月13日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設21個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府今日會在柴灣公園（一號及二號籃球場）、柴灣興華邨一號遊樂場及荃威花園R座7樓平台增設流動採樣站，為須接受強制檢測人士提供免費服務。政府亦會再增設中環海港政府大樓外、北角汽車渡海輪碼頭遊樂場及觀塘反轉天橋底一號場的流動採樣站，以便滿足須接受強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）的檢測需求。而位於屯門建生社區會堂的流動採樣站會延長服務日期至5月23日，位於黃大仙廣場、長沙灣麗閣社區會堂及荃灣沙咀道遊樂場的流動採樣站會延長服務日期至5月30日。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至5月30日）

●黃大仙廣場（至5月30日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月17日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月17日）

●尖東加連威老道100號（至5月16日）

●尖沙嘴漢口道5至15號漢口中心外（至5月16日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月30日）

●元朗安興街安興遊樂場（至5月30日）

●天水圍天瑞體育館（至5月30日）

●屯門建生社區會堂（至5月23日）

●大埔社區中心籃球場（至5月30日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月30日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●中環統一碼頭道38號海港政府大樓外（5月15至16日）

●中環9號及10號碼頭外（5月15至16日）

●堅彌地城遊樂場（5月15至16日）

●西營盤高街2號社區綜合大樓（5月15至16日）

●金鐘夏慤道添馬公園（5月15至16日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月23日）

●鰂魚涌康怡花園N座對出空地（5月16日）

●北角渣華道汽車渡海輪碼頭遊樂場（5月15至23日）

●小西灣社區會堂（5月15至23日）

●柴灣公園（一號及二號籃球場）（5月15至17日）

●柴灣興華邨一號遊樂場（5月15至17日）

●觀塘反轉天橋底一號場（5月17至27日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月30日）

●深水埗楓樹街遊樂場（5月15至16日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（5月15至16日）

●旺角上海街557號（5月15至16日）

●荃威花園R座7樓平台（5月15日）

●葵涌運動場（5月15至23日）

●沙田大會堂廣場（至5月30日）

●將軍澳寶琳貿泰路花園（5月15至16日）

●西貢賽馬會大會堂停車場（5月15至16日）

●東涌文東路公園入口近迴旋處（至5月16日）

●東涌逸東邨迎逸樓及祿逸樓對出空地（至5月16日）

●東涌富東邨富東廣場對出空地（至5月16日）

●東涌東堤灣畔公共空間及東薈城露天廣場（至5月16日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月17日）

外籍家庭傭工

●中環遮打花園（5月15至16、22至23、29至30日）

●維園6號足球場（5月15至16、22至23、29至30日）

●荔枝角公園入口（5月15至16、22至23、29至30日）

●九龍公園小型足球場（5月15至16日）

●荃灣公園大河道入口（5月15至16、22至23、29至30日）

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至5月14日16:17）

11,818宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多5人出院（第11407、11746、11759、11761、11809號個案），共11,516人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

61名確診者仍留醫；2人危殆（第6794、9907號個案）、1人嚴重（第10358號個案），其餘58人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至5月14日07:00）

兩岸疫情最新數字：大陸昨（13日）新增7宗確診個案，2宗本地感染病例來自安徽，其餘5宗為境外輸入病例，分別為廣東3宗，上海和福建各1宗。累計確診病例90,815宗，死亡病例共4,636宗。台灣則累計確診1,256宗，死亡個案12宗。

外國疫情（截至5月14日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.6億、死亡人數超過333萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,284萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.4萬。印度確診人數超過2,370萬，死亡人數突破25.8萬。巴西確診人數超過1,543萬，死亡人數超過43萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、菲律賓、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●為了令國家回復正常生活，美國疾病控制及預防中心(CDC)周四放寬已接種疫苗人士室內戴口罩的規定，容許他們在大部份室內場所可不用戴口罩。根據新指引，人群密集的室內場所如巴士、飛機、醫院、監獄和露宿者中心等，仍須配戴口罩，但在工作場所、學校等其他地方，已完成接種疫苗的人士，可毋須戴口罩及保持社交距離。CDC總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）說：「我們盼望此刻已久，這是讓我們有點回復正常生活感覺的時候。」他表示這個期待已久的改變，是多得數以千萬接種疫苗的人士及基於有關疫苗有效性的科學數據。

●加拿大魁北克省衞生部周四宣佈暫停為國民接種首劑疫苗，會騰出目前的疫苗存貨和將來的新貨為已接種首劑疫苗的人注射第二劑疫苗。加拿大大部份省分周初已宣佈同樣政策，主要基於疫苗供應考慮，不過安大略和新斯科舍省官員亦表示此舉是由於注射疫苗後出現血栓情況增加。

由於輝瑞付運疫苗，令加拿大近星期的疫苗供應顯著增加。加拿大至今只取得僅超2000萬劑疫苗，其中11.6%是阿斯利康疫苗。加拿大官員說，接種了首劑阿斯利康疫苗的居民，可能第二針會注射其他疫苗。英國正研究此種混合疫苗接種方式，而德國早於4月初已實行。

●英國感染印度變種病毒B.1.617.2的病例大幅增加，由上周累計520宗，大增793宗至1,313宗。英格蘭公共衞生署說，有證據顯示此變種病毒傳播能力比原病毒強，因此情況令人關注。

●菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）同意放寬首都馬尼拉和鄰近省分一些防疫限制，由周六開始，馬尼拉都會區和附近省份，可開放宗教聚會和容許餐廳室內營業兩星期，但非必要旅行仍被禁止。戶外觀光景點可能開放，但僅允許可容留人數的3成進入。自政府重新實施嚴格防疫措施後，菲律賓單日新增確診從4月2日的高峰逾1.5萬宗回落，本月到目前為止，平均每日病例約為6,700宗。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 32,846,921 (584,371)

印度 23,703,665 (258,317)

巴⻄ 15,433,989 (430,417)

法國 5,902,343 (107,411)

⼟⽿其 5,083,996 (44,059)

俄羅斯 4,857,303 (112,795)

英國 4,460,404 (127,912)

意⼤利 4,139,160 (123,745)

⻄班牙 3,598,452 (79,281)

德國 3,578,125 (85,719)

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