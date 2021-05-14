【本報訊】逾百名民主派區選候選人前年11.2在維園舉辦選舉聚會，警方當日突擊搜查灣仔一Airbnb單位，撿獲138支汽油彈及懷疑汽油彈半製成品、易燃液體等，拘控四男一女。其中三男昨否認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，於區域法院受審。負責監視單位的警員稱目擊被告從露台跳到樓下平台逃走，惟他基於戰術理由，拒透露設置監察點的大廈，亦忘記身處樓層，法官葉佐文質疑：「點解緊要嘢唔記得？」

本案共有五名被告，面對一項串謀縱火罪及交替的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。其中兩人早前認罪，判囚三年兩個月。控方昨表明不會繼續檢控串謀縱火罪，餘下被告鄭錦輝、丘建威及黃建棋（年齡介乎20至25歲）否認交替控罪。

控方高級檢控官張卓勤昨甫開庭，便替本案六名警員證人申請匿名令，禁止傳媒報道任何可識別警員身份的資訊，辯方不反對。法庭其後清場，安排警員循特別通道進入法庭，惟首名刑事情報科警員SO5宣誓時，不慎大聲讀出自己的名字，主控官聞言即打斷謂「唔使講名」，葉官則提醒「檢控官幫你申請咗匿名㗎，你唔使主動交代，你唔好自己講」。

當日下午2時45分，SO5在相距涉案目標單位露台約80至90米位置，利用望遠鏡進行監視。及後他看見三男一女從露台跳落3樓平台，另一男則從3樓平台跑出，五男女一同進入3樓某單位。其中三男分別穿紅色、黑色及白色上衣，均沒穿鞋。主控在開案陳詞透露，五人逃走過程遭不知名目擊者拍下，片段中五人容貌清晰可見。

現場有簷篷 警稱可見疑犯衣着

代表首被告的大狀問SO5當時所位處的樓層，SO5稱不記得，惟確認是天台，是從俯瞰的角度觀察。大狀指涉案單位露台及3樓平台皆有簷篷，直指警員無法觀察簷篷下的情況，SO5同意，惟他強調簷篷覆蓋範圍細，可清楚看見涉案人衣着。

SO5自言基於戰術問題，拒透露觀察地點，僅謂位於金朝陽中心附近及2000年廣場中間天台。葉官問到：「幾高望同幾低望都同戰術有關？都緊要嘅？」SO5皆同意。葉官追問：「點解緊要嘢唔記得？你喺嗰度（天台）幾耐？」SO5稱當日直接衝上天台設置監察點，沒留意天台層數。他及後澄清，當時記得樓層，惟至今已忘記。聆訊下周一續。

案件編號：DCCC97/20