【本報訊】保安局昨宣佈凍結正被起訴涉嫌違反港版國安法的壹傳媒集團創辦人黎智英的股份及私人公司本地銀行賬戶的財產。英國政界指黎智英未定罪已被凍結財產，中共在摧毀香港的國際金融中心地位。

裴倫德：港府窒礙新聞自由

積極跟進香港問題的「香港監察」創辦人、英國保守黨人權委員會副主席羅傑斯（Benedict Rogers）發聲明，稱黎智英因批評中共和爭取民主的「罪行」入獄，批評北京根據港版國安法口誅筆伐，不經適當程序凍結其財產，「這是濫權，破壞法治和香港作為國際金融中心的地位，無人能確定下一個根據國安法被凍結財產的人是誰」。

羅傑斯呼籲國際社會使用針對性的馬格尼茨基制裁措施，凍結保安局長李家超在內、須為破壞香港自治負責的官員財產。

保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）則在Twitter發文，批評港府再次試圖大膽窒礙新聞自由令人憤怒，「他們忘記黎智英有多堅強……他們一次又一次陷害他，甚至會脅強迫年輕親民主派人士『作證』配合他們荒謬的故事」，相信是指黎智英被指涉12港人案。

多國議員或政界人士組成「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）及海外港人組織「香港民主委員會」（HKDC）亦關注事件，在Twitter分享黎智英被凍結資產的消息。