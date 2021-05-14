【本報訊】竹篙灣檢疫中心劣食導致檢疫人士食物中毒，議員昨在立法會會議上批評事件是國際笑話，質問為何檢疫中心工作人員無發現食物有問題，「佢哋打開個飯盒見到個粟米肉粒磚，佢哋冇反應嘅？」衞生署表示，檢疫中心工作人員會另叫外賣，若檢疫人士不滿供應的食物，亦可自行叫外賣。

昨在立法會衞生事務委員會會議，熱血公民鄭松泰指出，較早前多幢大廈居民因變種病毒個案被送入竹篙灣檢疫中心「變相監禁」，營內供應飯盒差劣，導致多人食物中毒，是國際笑話。飯盒供應商丹尼食品公司前年曾涉及學校膳食的食物中毒個案，但照樣獲批合約。他質詢是否有官員須為事件負責，而受影響的檢疫人士會否獲賠償。

衞生署緊急應變及項目管理處主任鄺國威回應稱，該署按一系列準則揀選擇飯盒供應商，包括菜單、運送及儲存食物流程及是否有質素認證等。丹尼食品公司去年亦為檢疫中心提供膳食，並無出現過食物中毒事件。

研向受影響人士賠償

鄭松泰追問：「隔離營你哋嘅同事食乜嘢？佢哋打開個飯盒見到個粟米肉粒磚，佢哋冇反應嘅？」鄺國威回應稱，檢疫中心工作人員會另外叫外賣，若檢疫人士不滿供應的食物，亦可自行叫外賣，民安隊會協助將食物送入營內。

食物及衞生局長陳肇始解釋，供應予檢疫人士的飯盒是用公帑購買，所以工作人員不可以食用。而食環署正就的丹尼食品公司的牌照和食品質素問題處理檢控事宜，至於會否向受影響人士賠償，當局會再研究。

醫學界議員陳沛然則批評，有檢測承辦商水平出問題，屢次犯錯，影響數以千計市民，部份人更因「假陽性」被送檢，但當局只對該承辦商發警告，「黃牌，再黃牌，黃極牌都唔出場」。陳肇始表示，衞生署並非只出「黃牌」，已邀請第三方檢視承辦商的檢測工作，亦設有罰則。