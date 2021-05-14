【本報訊】剛過16歲生日的男生去年5月24日反惡法大遊行當日，在添馬公園與人坐下聊天，遇上巡警截查，被搜出後褲袋有一盒迷你螺絲批套裝，被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。案件原定下周開審，惟他昨認罪，求情指涉案螺絲批套裝只是購買電池附送的贈品，用來扭緊眼鏡或手提電腦的螺絲。主任裁判官羅德泉將男生還柙至下月4日，等候一系列報告後始判。

辯方指悔意真誠 冀判社服令

代表徐姓男生的大狀求情指，涉案迷你螺絲批套裝是購買電池附送的贈品，只可用作扭緊眼鏡或手提電腦的螺絲，與同類案件的大型士巴拿、鎚仔或鉗不同。大狀表示，男生當日沒使用螺絲批，亦沒借給別人，且當日發生的破壞事件均集中在銅鑼灣及灣仔一帶，與金鐘有一段距離。大狀又表示當時公園人流稀疏，男生與友人坐在公園聊天，行為沒有可疑，而巡警是呼籲市民離開時才截查穿黑衫的男生。

辯方亦指，男生在開審前一周選擇認罪，顯示真誠悔意，而且本案案情輕微，在考慮公平及公義的原則下，判處社會服務令經已足夠。辯方呈上男生就讀學校的校長及教師等人的求情信，透露男生對射箭具濃厚興趣，曾為學校爭得不少獎項，望能加入港隊為港爭光。

案情指當日男生警誡下向截查他的警員98286稱，涉案工具是用作射箭，他並被搜出厚身手套，護目鏡及鴨舌防撞帽等。

案件編號：ESCC2393/20