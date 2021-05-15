疫情下，學校紛紛改以網上教學形式授課，雖然近日疫情有放緩迹象，學校亦逐漸回復半日面授課堂，但疫情下長時間在家中，青少年面對無法與朋友交流、擔心學業成績退步等擔憂，到底如何紓緩壓力？有調查發現，疫情下有逾5成半青少年表示用了更多時間打機，藉以減壓、解悶及與朋友維繫關係；近64%受訪家長因為子女用更多時間打機而感到很大壓力。

近4成學生因打機與家人起衝突

香港基督教服務處於本年2月至3月期間，以網上問卷調查方式，訪問2,020名中小學生及1,100名家長，調查發現，56.3%學生指自己在疫情期間用了更多時間打機，且年級越高的學生越多。

疫情肆虐下，學生透過網上教學形式學習，除了無法與同學交流外，網上教學的限制亦令學生相當憂慮自己的學業成績，打機就成為了青少年逃避現實諸多壓力的方式，有逾四分三指打機是為了減壓。壓力的來源包括社交、家庭及學業等，逾6成指對自己學業成績沒有信心，有近4成指自己因打機與家人多了衝突。

僅45%受訪家長懂得支援子女網課

疫情下減少出門，令家長與孩子在同一屋簷下相處的時間更多。雖然有86%家長明白網課有其限制，惟只有約4成半表示懂得如何支援子女上網課，而當壓力來自各方各面，看到孩子打機便更感壓力，有逾6成家長表示，自己因為子女用多了時間打機而感到很大壓力。

服務處的「網開新一面」網絡沉溺輔導中心主任鄧震宇指，青少年沉迷打機只是表面的症狀，鼓勵家長透過溝通發掘他們正在面對的成長挑戰，改善親子關係。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）