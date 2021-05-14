【本報訊】台灣《蘋果日報》不藍不綠，不畏強權，立足台灣成為堅實的第四權，報道議題廣泛，除踢爆政商勾結，亦有深入報道遠在緬甸的羅興亞人等人道災難，屢獲國際新聞獎項。中研院台灣史研究所副研究員吳叡人向本報表示，《台蘋》對當地傳媒影響巨大，「兼顧商業娛樂，以及擔當媒體第四權的角色」，得悉停印紙本時，感傷心難過。

廣邀藍綠人士撰文

《台蘋》2003年登陸台灣，創舉連連，成為台灣首份全年無休的報紙，亦採用全彩色印刷及吸引目光的大照片等破格版面編排。《台蘋》創刊號銷售量一舉超越全台報紙零售總和，高峯期日銷50萬份，在當時嚴肅的傳媒界掀起一陣旋風。傳播學者曾形容：「《蘋果日報》進入台灣市場三年多的光景改變了許多台灣建立50餘年的媒體現象。」

《台蘋》縱然不時有被指為「羶色腥」的內容，但其論壇版有着十分中立的政經文化空間，廣邀泛藍及泛綠人士撰文，如藍營趙少康的〈趙少康傳真〉專欄和民進黨深綠理論大師林濁水的〈非典型論述〉專欄。《台蘋》近年也憑着〈荒地金磚2.0：鋤不動的鑽石田〉、〈前進洛興雅〉（洛興雅即羅興亞）等關注台灣土地、羅興亞難民及外傭的報道，獲得亞洲出版業協會（SOPA）及人權新聞獎等國際新聞獎項。2016年蔡英文當選總統時與《台蘋》號外合照的相片，也堪稱經典。

「台灣有部份較嚴肅的讀者不習慣《台蘋》的揭露式的報道作風，但隨着時間過去，台灣社會慢慢習慣。」吳叡人指出，「《台蘋》兼顧商業娛樂，以及擔當媒體「第四權」的角色，監督政權的角色，《台蘋》在台灣傳媒生態揭起革命。」他認為《台蘋》強調自由和支持台灣本土，「Jimmy Lai（黎智英）很支持台灣本土……《蘋果》是我們的Allies（盟友）」。

台灣民間司法改革團體「民間司改會」常務執行委員江榮祥亦向本報表示，他長年來一直閱讀台灣《蘋果日報》，可算是忠實讀者，也會不時投稿，《台蘋》包容台灣政治上非藍非綠的聲音可貴，對於紙本即將停刊感惋惜。