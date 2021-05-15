近年不少大廈屋苑業主立案法團「變天」，熱心居民組成關注組等團體參選，透過選舉推翻原有法團，但有屋苑臨近業主大會投票日子，當參選法團隊伍各自開街站爭取授權票，有居民就質疑有人用怪招變相「拉票」，懷疑法團未經業主同意下動用聘請「新保安」，禁止候選法團成員於信箱向其他業主派發傳單，更涉嫌跟蹤住戶上樓，引起白色恐怖。

2001年入伙的將軍澳寶盈花園，早前因應業主要求，定於5月16日星期日召開業主大會。關注事件的當區寶怡區議員謝正楓指，事源去年現任業主立案法團表示，已安排簽訂涉款約400萬元「公眾照明系統安裝節能裝置LED工程」，但根據財政報告住宅盈餘只有600多萬元，該工程引來很多業主強烈反對，聯署要求開大會以否決工程及撤換法團委員，會期因為疫情而不斷拖延，直到近日才能召開大會。

投票前夕突現「新保安」 業主被跟上樓直言「好驚」

疫情同時令入場人數設限，令現任和由「寶盈花園關注組」組成的候選法團，均各自收集業主授權票以供屆時投票，但去到5月初即臨近開會前兩星期，有多名居民向本報表示，屋苑內出現身份不明的「綠衣人」，身穿寫有「宏力MSS」制服，要求對方出示「保安牌」即保安人員許可證時又往往被拒絕。住戶陳先生（化名）指，屋苑一直僱用前稱瑞安的泓建物業管理有限公司，他自上星期晚上回家時發現有這批「新保安」，查問其身份不果後更被跟蹤上樓，「星期五我一路行佢一路跟住我，跟到去lift口大堂；第二日星期六我又見到佢，佢就跟住我一路跟跟到我入lift，望住我出幾多樓；問佢點解就話你問返管理處；我係好驚，真係好驚，唔知佢哋係咩人嚟。」

陳生指，法團曾答應會出通告解釋「新保安」問題，但事隔一星期仍未有下文，更令他擔心的是，懷疑涉事「綠衣人」其後不再穿綠色衫，改為穿著與原有保安相似制服，「好似特登隱藏身份，仲得人驚。」

記者曾致電法團主席伍長球查詢相關情況但無人接聽，至截稿前未有回覆。不過，有受訪者提供一段居民與疑似伍長球對話錄音，錄音中聲音與伍相似的人士承認，由法團新聘請5名保安「防止啲人上去洗樓」，被居民繼而質問「錢係業主畀定係你自己畀？」該人士直言「梗係個業主畀架啦」，再被質問聘請一班獲法團認可但就騷擾了居民的人士，責任誰屬，該人士就指「依家騷擾你就係佢責任囉」，並稱會跟進。

關注組轟「綠衣人」報警阻撓 只許法團入信箱

在法團參選人宣傳方面，亦出現不公情況。有居民指，近期幾乎每日信箱均收到現任法團單張，但關注組成員、候選法團主席劉先生指，同樣身為業主想派發單張到信箱，就多次被「新保安」惡言驅趕甚至報警，「法團會叫埋保安去入信箱，但當我哋要做返同一樣嘢，根據土地審裁處案例，其實居民有權入信箱係合法；但佢次次都會用綠衣人攔住，我就唔知點解會有個唔知咩人報警，去話返我哋住戶有問題，我覺得好荒謬。」

謝正楓亦指，平日關注組街站設置於屋苑外，雙方街站相隔數十米，但每逢關注組開站，總會有人報警聲稱他們阻街等，亦有居民收到自稱由「吳雪山」發出、抹黑關注組的電話訊息，「最嚴重係（警方）收到投訴話有十幾人打鬥，派埋豬籠車、防暴，嚟到當然係無事情發生啦，我有我拉票佢有佢拉票，警方就話會徹查邊個虛報。」他亦質疑，法團為擺設街站而圍封上落客路段佔用，涉違反地契而向地政總署查詢，獲回覆指圍封該路段屬違契，地政已去信法團要求糾正。

現任法團親工聯會 有站台落選區議員粗口罵街坊

時值拉票期間，平日法團街站亦不時出現激動場面，例如有居民提供片段顯示，其中一次有法團支持者與街坊互相粗口對罵，要其他人介入調停，片中伍長球亦有用手指指向居民。翻查現任法團成員背景，部份偏向親工聯會，主席伍長球為分區委員會委員，於上述片段為伍站台而粗口橫飛的是工聯會落選區議員簡兆祺；而法團前副主席吳雪山，同樣為工聯會前區議員，記者正查詢吳該訊息是否由他本人發出，截稿前未有回覆。

候選主席劉生強調，希望當選為改變法團亂局，包括翻查過去財政狀況，改善管理公司近廿年沒有招標的情況、屋苑衞生問題等等，「其實我已經選過幾次，第一次係因為當年突然話加超過20%管理費，之後發現管理方面真係好多問題，好想有改變。」到5月14日管理處點算授權票當日，劉生與獲眾多業主授權投票的謝正楓等人到場要求派人監票，但法團拒絕其後更報警，最終至周六早上亦未完成點算，有居民留守管理處外看守票箱，暫時未知大會可否如期召開。

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