「完善」選制修例本月底在立法會大會審議，之後民主派政團去向難料。全國港澳研究會理事田飛龍與親中報章《大公報》，不約而同主張民主黨「清黨」，清走黨極端路線和「改轅易轍」，以便參選。民主黨主席羅健熙則覺得，建制陣營「好努力咁將民主黨套喺一種嘢入面，又或者令民主黨有轉變」。他強調民主黨不會輕易改變信念和立場。

建議民主黨清走極端路線黨員 變真正溫和派

《堅料網》昨日（14日）刊出田飛龍專訪，指傳統民主派「要下大力氣做政治上的改造，才能繼續參政、參選」。他特別提到民主黨，指民主黨設立內地和政制事務委員會，「我覺得這樣一個思考和改造的方向是正確的，但是否能夠形成民主黨的全黨性共識，是否能確保每個黨員，每次行為，都能符合新制度的要求，還是要聽其言、觀其行。」

田又指，民主黨要改造其組織路線和政治綱領，形容只要民主黨進行「清黨」，清走黨內主張極端路線的人，使民主黨成真正的溫和民主派，再檢討、修正黨綱和政治論述，便有望滿足「愛國者治港」和一國兩制基本要求。

《大公》指反對派選民將「含淚投票」

而《大公報》今日亦刊出題為「民主黨不改轅易轍別妄想能『入閘』」的評論文章，指民主黨曾為「反對派理性、務實力量」，可是「在『黑暴』後卻走上了歪路」，認為民主黨要參選「前提是必須與『黑暴』劃清界線，回到憲制路上，並且要符合參選要求。」

文章更斷定現在民主黨的「如意算盤」是藉「參選就是『屈辱』」的「屈辱論」，與「中央希望民主黨參選」的「勸進」論來放風、施壓，以爭取特首選舉委員會委員主動提名民主黨參選，同時「乘機進行大換班」，並估計「大多數反對派支持者」為免「浪費手上一票」會「含淚投票」予民主黨。

羅健熙：親北京人士正努力令民主黨轉變

羅健熙今早在電台節目回應田飛龍指，田有權評論，但不會理會田的意見，又指看不到民主黨有人很激進，並指應由民主黨自己決定未來的路。

他回覆《蘋果》時再稱，對於近日親北京人士、媒體多次指出民主黨在特定的前提下，有資格可「入閘」參選立法會的說法有如「好努力咁將民主黨套喺一種嘢入面，又或者令民主黨有轉變……即係要求民主黨將來喺某啲工作上，要做某啲事情」。

羅明言，他本人不會去深究有關說法，因為根本「冇辦法理解佢哋想做乜」，重申有關說法不會影響民主黨現有運作。

他續指，黨內一直有討論參選與否的處境，包括若然參選，如何向民主黨支持者交代原因；若然拒絕參選，如何保留反抗聲音、力量在體制內；但他覺得，現階段民主黨沒有空間、亦沒有需要跟從親北京人士的「建議」作出改變，強調民主黨不會輕易改變其信念及立場。

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