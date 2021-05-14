政府近年積極發展「智慧城市」，運輸及房屋局向立法會提交的文件顯示，擬就自動駕駛車輛（無人車）制訂全新的規管框架，包括建議設立全新的發牌制度、修訂《道路交通條例》，以及制定相關罪行及罰則等細節，預計明年向立法會提交條例草案。

現行《道路交通條例》及其附屬法例只規管傳統汽車，假設車上任何時間都「有人駕駛」。由於無人駕駛車輛的設計、構造和運作一般不依循傳統汽車的技術標準甚至駕駛規則，故現行的《道路交通條例》框架下無法在香港登記及領牌。

至上月共11輛獲發許可證

為便利業界進行自動駕駛車輛測試，運輸署現時會向業界發出「車輛行駛許可證」，並按個別情況逐一審批，政府數字顯示，截至上月底，運輸署向6個機構、共11部自動駕駛車輛發出「車輛行駛許可證」。但無人駕駛通常並非在道路上使用的車輛，以及只可在指定路線行駛，許可證有效期最長為12個月。

運房局最新文件顯示，為無人駕駛在香港長遠發展鋪路，政府擬制訂新規管框架，包括建立新的發牌制度，任何人若獲運輸署署長發出「運作牌照」，可在若干道路上測試或使用自動駕駛車輛或系統。新的附屬法例除了訂明申請程序外，亦會涵蓋保險、紀錄保存、事件報告及調查等方面的要求、各方的法律責任，以及違反法例及有關「運作牌照」或「許可證」規定的後果等。

政府又指，現時《道路交通條例》部份條文或會窒礙自動駕駛車輛在香港測試和使用，包括司機須「熄匙」和「拉手掣」後才可離開車輛、車輛須先獲「客運營業證」才可提供載客服務等。當局建議修訂法例，賦權署長可豁免任何牽涉自動駕駛車輛的測試或使用的人或自動駕駛車輛遵守《道路交通條例》及其附屬法例的若干條文，即意味未來可容許無人車提供載客服務。

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