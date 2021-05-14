【社會透視】

【本報訊】年初通訊軟件WhatsApp推出新私隱條款，用戶資料會跟母公司facebook分享，其後又宣佈「暫緩」新條款生效時間至5月15日（今日）。今日用戶打開WhatsApp時，可能會見到相關通知，專家指在「死線」前仍未接受新條款，短期內未必受影響，但服務或會逐步被取消。

記者：司徒港燊

早前WhatsApp指，若不接受新條款，用戶賬號不會被刪除，但功能會被逐步限制。用戶先是不能再發放和讀取訊息，只能接到來電和看到通知。到了近日再出一篇新聲明，指過了5月15日這條死線，也不會限制功能。

美國科技網站The Verge曾向官方查詢有關問題，獲回覆指「沒有死線」，就算不接受條款，過了今天也不會「一刀切」限制任何功能。只是新條款的通知會間歇性出現在WhatsApp，提醒用戶要接受條款。過了一段時間之後，有關通知就會長期顯示，若此時還未接受條款，才會限制功能。

fb稱不會讀取通話紀錄

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑看過有關報道及條文，他指出，限制分為兩階段，用戶先是不能再發放和讀取訊息，只能接到來電和看到通知，再過一段時間就連來電功能都會關閉，但官方沒有公佈實際何時執行。雖然WhatsApp指不會因新條款實施而刪除用家賬戶，但如連最基本的發送訊息也做不到，等於被廢武功。

用戶對新條款的憂慮主要是怕私隱被濫用，但WhatsApp早前澄清指，新條款只適用於商業賬戶。WhatsApp用戶和商戶的對話會有機會被facebook用作廣告用途，例如用戶在WhatsApp聯絡了傢俬店問價，有可能會在facebook看多了傢俬廣告。facebook公司強調不會讀取和儲存用戶WhatApp的通話紀錄，用家的位置和聯絡簿資料都不會被分享。

方保僑指，對一般用戶而言，是否繼續選用WhatsApp，取決於用戶會否相信有關的科技公司。德國政府認為新條款有問題，早前已下令禁止facebook公司處理WhatsApp用戶資料。

如決定不接受新條款，或要選擇刪除WhatsApp賬戶，只要在app內的「設定」選擇「帳戶」，再選「刪除我的帳號」並跟指示進行即可。WhatsApp目前沒有暫時性的「deactivate」功能，「刪除我的帳號」就會一併刪除電話和雲端上的對話備份，若有需要可在刪除前做離線備份。