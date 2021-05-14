【本報訊】疫苗氣泡雷聲大雨點小，政府上月底要求食肆全體員工要接種最少一劑疫苗，才可增加每枱客人數目及延長堂食時間，即C類或D類營運。政策實施首兩周，僅逾280間食肆登記以C類或D類營運，僅佔全港食肆約1.6%。飲食業正醞釀自設加強版疫苗氣泡，若一枱四名客人全部已打針，可獲七折優惠，七月生效。

食環署表示，截至本周三（本月12日），逾280間食肆已經登記以C或D類營運，已接種第一劑疫苗的員工約有3,390人，已接種兩劑疫苗的員工約450人，已申報因健康理由不宜接種疫苗的員工約1,350人。

叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍表示，全港約有1.7萬間食肆，即僅約1.6%食肆登記做C或D類；當中約70%員工已經接種疫苗，約30%因健康問題不宜接種疫苗。A、B、C及D類只是路線圖，現時全港疫苗接種率僅約17%，要食肆所有員工都接種疫苗才能做C類，是極高要求。

黃傑龍冀增B+類模式

黃又指，除非全港疫苗接種率提升至40至50%，而飲食業有約80%員工接種疫苗，才有機會所有食肆都能做到C或D類，要達到此目標是漫漫長路。

黃傑龍續表示，本港已連續七日無源頭不明個案，社區開始「清零」，冀政府可適當放寬措施，如增設B+類模式，讓已符合每小時換氣量達六次的食肆，即使員工沒有接種疫苗，都可延長堂食時間至晚上11至12時，相信對業界很大幫助。

他強調，接種疫苗是個人考慮，其公司早已提供兩日打針假期，但仍有大部份同事對接種疫苗感到憂慮。他已向員工表明接種疫苗無時間表，若有足夠員工接種疫苗，才考慮集中相關員工於同一間分店工作，令該分店可延長營業時間。

飲食業自救 四人接種享七折

官方疫苗氣泡無效，飲食業惟有設法自救。飲食界立法會議員張宇人昨日在立法會會議上透露，飲食業正醞釀「七月七折」優惠活動，「要四人一枱，仲要四個打（至少一支）針，畀個七折」。他其後向本報進一步解釋，活動是本周初與六個商會開會時討論，「大家都話有興趣」，但細節有待商討，最快下月公佈。

為何優惠只提供給已接種疫苗人士？張宇人說：「成日都講，打針要有誘因，𠵱家有百幾萬人打咗，希望7月時，有150萬至200萬人打。」去年飲食業曾經舉辦同類活動，惟最後因疫情爆發不了了之。