【本報訊】因應美國批准復必泰（BioNTech）疫苗使用範圍擴展至12至15歲的青少年，本港疫苗顧問專家委員會將研究是否降低本港接種復必泰的年齡下限。有建制派議員不滿接種率低，提議政府搞抽獎送禮物「谷針」，當局稱會研究。

食物及衞生局長陳肇始昨在立法會上表示，港府正積極聯絡藥廠索取復必泰用於12至15歲青少年的數據，並會交疫苗顧問專家委員會審視，決定是否降低本港接種復必泰的年齡下限；目前本港可接種復必泰疫苗的最低年齡為16歲。

建制派促抽獎谷針

陳表示過去一直收到非香港居民要求接種疫苗的查詢，考慮到這些非香港居民已在港生活一段時間，屬於香港人口一部份，他們接種亦有助防止病毒在社區傳播，當局正研究相關技術問題，適時會公佈。

會議上，議員不滿本港接種率落後於歐美，新民黨葉劉淑儀建議，需提出更多誘因吸引市民接種疫苗，例如邀請各業界推出抽獎活動，超市送禮劵及酒樓送禮物等，獎勵已接種的市民。陳肇始稱會考慮議員的建議。

接種開展以來，已有約1,138,100人接種第一劑疫苗、約750,400人接種第二劑疫苗，昨日預約人數僅約9,200人，罕有跌破一萬。政府周四錄得11名接種人士不適送院個案，其中三人須留院。一名28歲女士接種第一劑復必泰後，因暈眩及眼球震顫，被送往瑪麗醫院。