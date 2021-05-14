【本報訊】2011年5月初夏，學民思潮成立。2016年停止運作後，緊接的是香港眾志，但港版國安法實施前夕，終也解散。十年之際，經歷過反國教、雨傘運動、反修例運動等，昔日領軍的少年，部份經歷牢獄之災，有人甚至二度入獄，包括前眾志主席林朗彥。驀然回首，林朗彥坦言沒有後悔投身社運，雖然當初學民思潮想法或是天真，但至今仍視成立學民為他最重要的決定。因為社運兩度進出牢房，他依舊無懼，不以贏輸看待事物，盼在被允許的空間繼續做應做之事。

記者：陳紫晴

前香港眾志黃之鋒、林朗彥及周庭因前年6.21包圍警總被控多項集結罪成，其中26歲的林服刑七個月後上月離開喜靈洲懲教所。出獄一個月，他持續探訪還柙或被囚戰友，曾是過來人的他接受本報訪問時以「規律」形容監獄生活：「基本上夜晚10點熄燈就會瞓，都冇咩好做」。在懲教所中，他成功減掉12公斤；運動似乎是其「靈丹妙藥」，助他不想痛苦的事情，「好想計算（幾時出獄），但你知道係冇用」，同時也讓他控制好精神狀態。

「呢個香港係要我哋一手一腳去改變，而唔係要假手於人，唔係靠啲成人、其他人去完成。」

早於2014年，林朗彥因反東北撥款案被判監13個月。問及兩次入獄感受，他指當時東北案獲高度關注，市民的聲援令他有更強烈的責任感。惟經過近年社運，政治犯屢見不鮮，部份甚至要面對更重的判刑，6.21包圍警總案僅是反修例運動其中一案，故出獄後他選擇淡言，只曾在社交媒體發表一篇文，認為最需要是沉澱的時間。

問及是否意味日後噤聲？林否認。「其實係好想去講一啲嘢，亦都認同呢個時候需要人有勇氣去講」，但對他而言，現刻更重要是「想清楚需要講啲乜嘢」。他坦言，獄中難以感受到牆外高壓的氛圍，「其實監獄未必係最差，最差係出面嗰個現實」，故寧願選擇此刻「唔講住」，強調絕非退縮，他稱：「如果社會冇咗啲聲音，而係需要有人去講嘅，我唔會唔講。」

以往傳媒的鎂光燈似乎永不落在林朗彥身上，由學民到眾志，林指團體的重大特色是「識得補位」。由戰友探監到探訪戰友，他明白壞時代中要互相扶持。作為學民創辦人之一，林朗彥坦言從沒後悔投身社運，也不認同「走得太前」，至今仍視成立學民為其最重要的決定之一，也視為一個信念。不論是學民、眾志在雨傘運動或反修例運動，林仍舊堅持16歲時的信念，「呢個香港係要我哋一手一腳去改變，而唔係要假手於人，唔係靠啲成人、其他人去完成」。

當初無懼風險前進，如今他同樣無懼，「就算要去再坐監我都OK，而當然我哋要去選擇採取咩行動」；他雖不認同學民是香港社運中的轉捩點，但認為學民的存在正是令港人感受到年輕人的真誠，從中燃起對香港的熱誠。

回顧過去10年，即將踏入27歲的林朗彥坦言當初學民想法天真，將香港過去民主進程停滯不前歸咎在前人不願「衝」；他認為少年時代的學民對當時形勢並非看得透徹，天真的想像雖賦予他們動力去嘗試，但同時亦反映了現實的不美好。

學民思潮成立初期旨在反對德育及國民教育科，如今通識科被殺科，取而代之的是公民及社會科。政局形勢轉變下，林認為日後或難再有學生團體就政策提出反對，但不認同沒有空間，只是需要轉變方式，不同範疇仍有待開發，即使是商業化、娛樂化等仍可挑戰既往的霸權壟斷，「當有人做出嚟之後，先會發現原來呢個係一個出路」。

「當你視民主運動作為工作或職志，一定要了解到冇嗰種「大勝」，係要面對一個不斷變化嘅社會。」

「你覺得自己係贏定輸？」聽罷記者提問，他思考很久後指，早已不再用贏輸看待事物，因世界沒一勞永逸的勝利，也不會再有值得歡天喜地的勝利，「當你視民主運動作為一種工作或者一種職志，一定要了解到冇嗰種『大勝』，都係要面對一個不斷變化嘅社會」。林強調不會挑戰紅線，但會在「被允許」的空間繼續做應做之事；雖然隨時可被納入紅線，但也是他想堅持的事，「我𠵱家唔係要去踩個紅線，我係企返喺一個可能被納為紅線嘅位置去做，呢個就係我𠵱家嘅定位」。