【本報訊】檢測承辦商華大基因一名男員工較早前確診，由於他已完成接種兩劑復必泰疫苗仍中招，引起關注，但衞生防護中心調查後卻發現個案是「假確診」，樣本的基因分析顯示屬於去年初在武漢的原始病毒株，不可能現時在香港感染，而男患者亦不似真正染病，個案可能只是樣本受污染而呈陽性。

10名緊密接觸者「放監」

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，第11801號患者、29歲華大基因男員工，原列為本地源頭不明個案。但衞生署就樣本進行基因排序分析後發現，患者的病毒屬去年初武漢疫情爆發的原始病毒株，該病毒株過去近一年已無再在本港出現，患者近期亦無離港。加上他不似真正染病，所以有可能屬樣本污染，但污染途徑仍有待研究。10名無辜被送往檢疫中心的緊密接觸者暫時亦無病徵，檢測都是陰性。與專家研究後，會將個案刪除，緊密接觸者亦可離開。

資料顯示，該華大基因男員工並無病徵，5月4日在元朗安興街遊樂場檢測站採樣呈陽性，但CT值高達38，代表病毒量極低，而在入院後更多次再測均呈陰性，亦未能驗出抗體。當時已有傳媒在疫情簡報會上質疑個案是否假陽性，但衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮堅持，衞生署臨牀估計患者屬感染個案，只因接種了疫苗產生保護作用，令病毒量短暫及非常低，入院後檢測才變為陰性。

香港大學公共衞生學院教授潘烈文表示，華大基因男員工的病毒基因分析屬武漢爆發的原始病毒株，有可能是他工作的地方受污染，令他沾上病毒但並無真的染病，另一可能是樣本在化驗過程中被其他陽性對照樣本污染。