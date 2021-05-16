2019年國慶日反修例遊行案件明天開審，10名被告中的支聯會秘書蔡耀昌、社民連秘書長吳文遠均透露，已透過律師表明將會認罪。

蔡耀昌指出，「我相信喺而家咁嚴峻嘅環境入面，我諗我哋係需要留返個空間，去應付嚟緊更加多嘅訴訟，同埋更加多嘅民間工作」。他坦言，目前難以預期最終的判決，但決定坦然面對，並作多手準備，認為即使支聯會未來人手更緊張，但仍會堅定地走下去，「我哋（支聯會）有個共識，係要更加謹慎去做我哋每一步工作，保留實力，希望我哋嘅信念，可以穩步走下去」。

同案另一被告、社民連秘書長吳文遠回覆《蘋果》指，同樣已透過律師表達自己將會認罪。面對明日的審判，他指現刻心情平淡，因之前亦試過坐監，「但比起被控《國安法》嘅戰友嚟講，老實講係小巫見大巫。」他坦言，最擔心年紀較大的被告，如同案的黎智英及梁國雄，「繼續有咁多依啲案件，而不斷咁加上去，對佢哋身體又好、家人又好，係好明顯嘅折磨。」被問及最終審判，吳坦言已有心理準備，將會是按年計算。

前年10月1日，警方向民陣發反對通知書，但仍有不少人在各區遊行，除了蔡耀昌，民主黨單仲偕、楊森、民陣召集人陳皓桓及黎智英等分別被控煽惑、參與未經批准集結，案件周一開審，預計審訊10日。

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