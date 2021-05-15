被視為全球「疫情模範生」的台灣迎來考驗，昨激增180宗本土新冠肺炎確診病例，創單日紀錄。重災區台北及新北（簡稱雙北）防疫警戒級別提升至第三級，規定當地民眾出外必須戴口罩、室內及室外各有不同人數的「限聚令」等；全台娛樂場所須休業。不過民間未有太大抱怨，不少商家紛紛自願休業。有居台港人向本報指，當地人非常願意配合官方防疫措施。原本冷待疫苗的民眾爭相預約，令自費疫苗預約需暫停；官方有份研發的「台灣社交距離」App下載量更高達400萬人次。

台灣中央流行疫情指揮中心昨公佈新增185宗新冠肺炎確診病例，其中180宗為本土病例，患者分佈台北市、新北市、彰化縣及宜蘭縣等七縣市，當中以台北的89宗及新北的75宗為最高，個案中近半數為40歲至59歲。

蔡英文：物資充足不必恐慌

面對疫情加劇，疫情指揮中心指揮官陳時中昨宣佈即日起把雙北防疫級別提升至第三級，為期兩星期，其間民眾外出全程必須戴口罩；禁止室內五人以上、室外十人以上聚會等防疫措施等；學校、企業、政府機關仍可根據相關防疫措施繼續運作。全台娛樂場所須關閉，宗教場所全面禁止進香等活動，違者最高可罰款30萬元新台幣（約8.3萬港元）。台內政部昨宣佈，全台宗教寺廟暫不開放參拜至下月8日。

至於是否封城，陳時中指這屬第四級警戒措施，需連續14天每天單日達百例確診才會升為第四級。雖然官方對其他縣市的防疫級別仍維持第二級，不過高雄市、宜蘭縣等多個縣市昨先後宣佈進入「準三級」，離島金門、澎湖縣政府等先後實施「禁台令」，暫緩赴台的公務行程。台灣總統蔡英文與副總統賴清德會減少非必要的行程。

蔡英文昨強調防疫物資供應充足，呼籲雙北民眾不必過度恐慌，外出時全程戴好口罩，一同「團結防疫守台灣」。

民眾配合防疫 商舖主動停業

居於淡水的港人李先生向本報指，市面上目前未有「瘋搶」場面，當地人非常願意配合防疫措施，不少人自覺減少光顧娛樂場所。他留意到不少餐廳都盡量叫客人避免堂食，改買外賣，亦有不少商舖主動暫停營業。有網民上傳一些有趣的商舖「防疫公告」，如「疫情升溫，老闆怕死，休息一星期」等。國民黨也宣佈停止宣傳，全力配合防疫。

台灣接種疫苗人數創新高，據居台港人林先生向本報指，由於目前台灣所接種的阿斯利康疫苗有引發血栓風險，故民眾接種意願一直不大，但隨着疫情加劇，防疫意識提高，現在民眾「爭崩頭去打」。數據顯示，台灣前日新增接種疫苗劑量逾3.2萬劑，創單日新高，總接種人數逾18.6萬。為保障醫護人員等公費疫苗對象能優先接種，陳時中昨宣佈自費疫苗暫停預約，現象與坊間早前冷處理的風氣大相逕庭。

一款台灣行政院有份研發的「台灣社交距離」App近日竄紅，下載量已超過400萬人次。該App的「實聯制」效用雖與香港的「安心出行」類似，不過它僅利用藍牙技術記錄資料，不包括定位資訊，且官方無法儲存個人資料，對私隱較有保障。該App早在一年前已研發完成，且曾無償提供給疫情嚴重的國家使用，台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜形容這是科技界「Taiwan can help」實例。

台灣一眾KOL紛紛發聲，健身界網紅「館長」陳之漢宣佈旗下健身中心全線休館，強調「團結一致台灣必能守住疫情」。目前身在台灣的香港藝人黃秋生及杜汶澤亦有發聲支持台灣抗疫。

台灣蘋果新聞網/中央社/《蘋果》記者