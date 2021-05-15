【本報訊】獲評為三級歷史建築的尖沙嘴彌敦道190號戰前洋樓，面臨清拆命運。有保育師指出，該幢逾80年歷史的建築是本港現存罕有具裝飾藝術風格的戰前轉角住宅洋樓，盼望業主保留。洋樓由富商馬清揚所屬的大生地產持有。發展局聲稱，已聯絡業主商討保育方案，尚待回覆。

根據古諮會資料，該幢位於尖沙嘴警署對面的四層高洋樓，相信建於1937年之前，2018年9月獲評定為三級歷史建築。洋樓早年設地舖，上層作住宅，後來整幢樓改為商業用途。洋樓建築設計受裝飾藝術及新古典主義影響，具地區性文物價值。

據古諮會簡介，該樓宇1970年代起由已故大生銀行創辦人馬錦燦及其家族持有。翻查土地註冊處資料，物業業主為大生地產發展有限公司。根據大生地產網頁，除彌敦道190號外，毗連的彌敦道186號有利大廈同樣為其公司之物業。

裝飾藝術風格港罕有

建築文物保育師吳韻怡曾翻查日治時期彌敦道190號地下平面圖，可見其平面設計與唐樓不同，洋樓室內空間興建時已劃好「梗房」（fixed partition），前方是較大的空間，後方有數間細房，相信日治時期這建築的地下已用作商舖，樓上才是住人。建築物除了前面有樓梯，後方也有俗稱「妹仔梯」的樓梯。她續指，彌敦道190號建築立面屬裝飾藝術風格（Art Deco），例如屋頂的三角形柱狀裝飾，上面直紋清楚可見。

吳韻怡說，彌敦道190號是本港罕有具裝飾藝術風格的戰前轉角住宅洋樓，雖然不像轉角弧形唐樓般搶眼，但仍擁有三個直角立面；面向柯士甸道的長窄露台具殖民地時期的建築特色。

油尖旺區議員陳嘉朗在facebook表示，收到街坊告知彌敦道190號戰前洋樓將被屋宇署清拆。據帖文附圖，屋宇署上月9日向毗連有利大廈業主立案法團發出信件，告知近日批准了一份整幢彌敦道190號拆卸工程的建築圖則。

昨日記者在現場所見，整幢樓現為商業用途，地下有一所法國香薰店、一所口罩店，以及租下三層作店舖的積木店Let’s go LEGO shop。

發展局稱，文物保育專員辦事處和古蹟辦今年2月接獲屋宇署通報，已向屋宇署提供意見，並聯絡業主代表向其介紹政府為擁有歷史建築的私人業主提供的經濟誘因，以鼓勵他們保育其歷史建築，探討寓保育於發展方案，有待業主回覆。屋宇署指建築事務監督3月按《建築物條例》批准拆卸圖則，但有關人士如欲開展拆卸工程需按該例另作申請。