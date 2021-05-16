美國食物及藥品管理局（FDA）早前批准12歲至15歲青少年接種輝瑞／BioNTech疫苗，為了獲得相關本地數據，香港大學醫學院兒童及青少年科學系正招募200名11至16歲青少年，進行接種BioNTech及科興疫苗研究，預計7月有初步數據可交予政府作為下學年恢復面授課堂的參考，暫已招募逾60人。

暫有逾60人報名 未見不良反應

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆接受商台訪問指，研究目標是招募各100名11至16歲青少年接種BioNTech和科興，暫分別有逾40和20人報名參與。參與者已於本月8號開始，陸續到港大營運的鴨脷洲體育館疫苗接種中心打針。

計劃為期3年，會定期檢測參加者抗體及T免疫細胞反應，比較疫苗對青少年及成人的效力，參加者亦要透過手機應用程式報告打針後反應，暫時無人出現嚴重不良反應，只是有疲倦或輕微針口痛等不適。參加者父母亦會獲邀參與接種疫苗。

劉宇隆：長遠希望小學生都能接種疫苗

港府早前已聯絡BioNTech藥廠索取青少年打針數據，會交予專家委員會審視，再決定是否降低接種年齡。劉稱，長遠希望小學生都能接種疫苗，因為無法參與面授課堂對基層小朋友影響特別大，又期望本地數據可令市民對打針有信心。他指，BioNTech藥廠正研究2至12歲的接種群組，相信3至4個月內有數據；科興亦正擴大3至18歲接種的研究，相信夏天之後會有數據。

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