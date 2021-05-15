善款不足，請善長繼續支持。

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個子非常嬌小玲瓏的荷婆婆已年屆94歲，活了近一個世紀，也經歷過第二次世界大戰，年輕時千辛萬苦逃避戰火，子女被迫留在台灣，而她與丈夫來港70年，數十年來一直拼手抵足努力工作，荷婆婆便一直在新蒲崗的毛衫廠當女工，直至她60歲時，工廠倒閉被迫退休，其後她的弟妹和丈夫也先後離世。故此，已獨居18年的她早已凡事看開，只求平平淡淡，照顧好自己，安享晚年。

縱使她整體尚算健康，但身體機能還是敵不過歲月，患有高血壓近十年，並於八年前她不小心於家中跌斷盆骨，可幸有安裝平安鐘救她一命，完成手術後她已減少外出，閒時只能在家中做回老本行-織毛衣，現時身穿的毛衣也是她自己織的。

可惜，於2018年荷婆婆雙眼確診患上息肉狀脈絡膜血管病變，由於當時她的眼疾嚴重故急需打針，故她曾申請過保良局基金資助注射了三針自費眼針及完成了一次光動力治療。情況需稍有改善。現時她的右眼視力約少於七成五，左眼視力約八成五。

醫生建議她的右眼需持續接受眼內注射「愛亮眼」治療。這屬病人自費項目。現時「愛亮眼」每次注射費用約為$10,000，一個療程需三針。她已用盡積蓄自費接受多一針，餘下藥費無力支付。「蘋果日報慈善基金」早前為她所籌得的善款已用盡。她已退休近三十年，現靠綜援維生，在港無親人，支援薄弱，故非常盼望善長可以幫助她，讓她可以保持視力，繼續照顧自己，閒時可以織她心愛的毛衣，陪伴她渡過餘生。

支持「荷婆婆」

「蘋果日報慈善基金」關顧主任懇請各位善長能支持。

「荷婆婆」暖流之友編號：C4705

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