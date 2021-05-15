【本報訊】醫管局強迫6.5萬名員工每周一檢，已接種疫苗方可豁免，被質疑催谷員工打針。爭議未平息，便有瑪麗醫院員工收到訊息，院方設立「抗疫加油站」，完成接種疫苗可換禮物，已打第一針者可換一張價值30元湯券，打完兩針並湊足10名同事可換禮物籃。

「放寬針後請病假更實際」

公共醫療醫生協會會長馬仲儀批評，打針送湯券是「侮辱人又侮辱自己」，同事不接種疫苗是衡量過自己可承受的副作用，非一張湯券便可改變其決定。

馬仲儀指若醫管局想鼓勵同事接種疫苗，應有更實際方法支援同事，例如基層同事接種疫苗後兩、三日如有發燒，局方能否安排同事不需特別求診便有病假，或若有同事接種疫苗後出現副作用，醫管局應有多恩恤。

香港專職醫療人員及護士協會幹事劉凱文亦指出，是否接種疫苗是個人選擇，現時已有很多數據及資訊供同事參考，尤其是醫護專業人員，會用專業知識作判斷，「同事點會貪你張湯券去打針，分分鐘仲要自己補錢」。

醫管局行政總裁高拔陞辯稱，以往安排員工接種流感針等都有類似安排，例如送紀念品和鼓勵的小禮物，屬恒常及一般做法。

醫管局主席范鴻齡表示，醫管局現時僅約三成員工已接種疫苗，醫管局會為接種疫苗的員工提供便利，包括安排車輛接載員工到接種中心，也正組織外展隊伍到醫院為員工接種，員工在接種後也可休假半天。

不過有前線員工向本報透露，局方至今未提供任何措施方便僱員打針，他們需要像一般公眾自行上網到社區中心預約打針，接種後也沒有休假。