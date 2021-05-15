【本報訊】「台灣人防疫嘅螺絲鬆咗，但擰返緊就冇事。」台灣疫情加劇，影響不少分隔台、港兩地的夫婦。原本計劃於本月底到台灣探望妻子的港人張先生，昨日最終決定取消行程，主要考慮是食物及衞生局局長陳肇始前日宣佈，昨起禁止從台灣回港者家居隔離，必須到隔離酒店檢疫14日，他和妻子均認為，在香港酒店檢疫的風險遠較在台灣生活高得多。

張先生原本計劃月底前往台北探望移居當地的妻子，但自從上周台灣開始出現本土病例後，夫婦一直密切關注疫情發展。前晚經過長時間商討後，他昨日最終決定取消這次行程。張妻表示，台北民眾的防疫措施確實比起去年鬆懈，「現在是承受之前鬆懈的結果」，但在當局提醒之後，防疫措施馬上回復，加上防疫及一般物資都相當充裕，只要配合當局說法，不隨處走動、不到人多擠迫的地方、避免與其他人一同到超市搶貨，「宅在家就相當安全」。

盼港府恢復家居隔離

張先生坦承，對於港府這次收緊曾經逗留台灣的抵港人士的檢疫及檢測要求感到憂慮。以往從台灣回香港的人士只需要家居隔離14日，並且在第12日接受病毒測試即可，措施行之有效，亦相對安全。但港府昨日起要求從台灣回港的人士必須到隔離酒店，張先生與妻子商談後均認為潛在風險實在太高，「又唔係規定酒店只有台灣回港嘅旅客，點知隔籬房住啲乜嘢人？之前幾個人就係咁感染變種病毒」。張先生預期，台灣疫情可望在一個月內受控，屆時待港府恢復台灣回港人士可以家居隔離的措施，他才會再度前往台灣探親。