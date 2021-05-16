北京出手「完善」香港選制後，相關本地法例修訂將於本月底在立法會大會審議。政務司司長張建宗在網誌表示，特區政府爭取本月底前盡快通過相關條例草案，以便開展大量的選舉籌備工作。提到本港疫情，張建宗也指疫情趨穩之際，絕不能再讓它反彈，甚至把香港復甦「拖後腿」，強調接種疫苗是最有效和最徹底的防控措施，呼籲市民應積極主動及時接種疫苗。

張建宗在網誌表示，雖然疫情為本港帶來不少挑戰，政府會持續紮實推動各項工程，目標是建設香港為宜居城市。政府會透過多管齊下，以短、中、長期的措施處理土地房屋問題，改善本港營商環境及提高競爭力，投資於教育、醫療、福利，及改善生活環境等，持續提升香港成為更宜居及可持續發展的國際大都會。

着手研擴大香港仔避風塘

他舉出今屆政府其中一個建設宜居城市的重點是改善維港海濱，使它成為富吸引力、可持續發展的世界級資產。政府預留65億元的專項撥款，與海濱事務委員會攜手推動13個重點項目；並正馬不停蹄繼續籌備開通更多海濱長廊；至於東區走廊下之行人板道和西營盤東邊街北的休憩用地，將可望於今年上馬。政府正着手研究擴大香港仔避風塘範圍、增加船隻停泊區及提供更多登岸設施的可行性。

他重申，安全和穩定是建設宜居城市的重要基石，而中央政府主導的完善香港選舉制度，讓香港重回正軌，特區政府會爭取本月底前盡快通過完善選舉制度的條例草案，以便開展大量的選舉籌備工作。

張建宗又提到上周在立法會通過的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，指區議員等公職人員將需要宣誓擁護《基本法》、效忠香港特區。落實及完善有關公職人員宣誓規定，正本清源，與《港區國安法》及完善選制相輔相成，對維護特區的憲制秩序、進一步確保「愛國者治港」具重大意義，有利「一國兩制」實踐行穩致遠，香港長治久安。

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