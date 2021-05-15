【本報訊】中央修改香港選舉制度的條例草案月底恢復二讀，選委會面臨大改組，原有60席的醫學界及衞生服務界合併後只餘30席，其中15席為醫管局主席、港大及中大醫學院院長、紅十字會秘書長等為當然選委。但紅十字會月初去信政府，表明拒參與香港的政治選舉，要求被剔出名單。政府改由人體器官移植委員會主席取代紅十字會秘書長的選委席位。

按照今次修例原本的建議，香港紅十字會秘書長原設定為醫學及衞生服務界的當然選委，而香港紅十字會也是醫學及衞生服務界的「指明實體」，即可選出該界別選委。政府前日去信立法會，交代紅十字會去信政府，要求被剔出選委的要求。

美心前顧問頂上

紅十字會指，該會為維持為所有人提供人道服務的使命，任何時候都不會參與政治、種族、宗教或意識形態性質的討論，也不會參加香港的選舉。由於紅十字會主動要求除名，政府認為當然選委有其重要性，故按廣泛代表性、與界別有密切聯繫和「愛國者治港」原則，加入人體器官移植委員會主席取代。

翻查資料，現任人體器官移植委員會主席為律師黃幸怡，她本身是美心食品有限公司的前顧問及法律總監，亦是香港女律師協會前會長，亦多次獲政府委任公職，包括社會企業諮詢委員會、城市規劃委員會、私營醫療機構規管檢討督導委員會、香港中醫藥管理委員會和西九文化區管理局審計委員會等。