【本報訊】大埔一名58歲牙醫上月底涉嫌非禮被捕，事件曝光後網上社交平台湧現大批苦主，聲稱曾被對方「鹹豬手」。本報成功接觸四名事主，案發時間由上月至十多年前，手法如出一轍，稱牙醫趁單獨在場時，向躺在床上或注射麻醉針後無力反抗的女事主，以「胸壓胸」及「掃背」等手法「揩油」。有苦主後悔啞忍多年變相縱容，令色狼有恃無恐，導致更多女性受害。

涉案牙醫在大埔翠屏商場開設診所，上月30日涉嫌非禮被捕，現保釋候查，診所現時仍有開業。就再有女受害人稱遭他非禮，記者曾致電診所質詢，牙醫也只說「我冇乜回應」便掛線，記者其後再致電，他再拒回應及掛線。

記者日前找到該四名女受害人，她們各自說出自己的遭遇，才發現牙醫非禮手法如出一轍。苦主Suki指事隔10多年，當日被非禮一幕仍歷歷在目，她說事發時年僅20多歲，受辱後因膽怯，加上男友怕事退縮，她選擇不了了之。

她憶述，當時到診所洗牙，「開始洗牙冇耐，發覺佢有隻手枕住我心口，好用力咁壓落去，感覺係佢好刻意，好唔舒服。」Suki稱當時牙醫曾縮手，未幾又重施故技更持續20分鐘，眼見旁邊擺滿手術工具，加上診所沒其他人，她怕反抗因而對她不利一直啞忍。現時她自責當時「細膽怕事」沒報警，如今得知受害人眾多，悔不當初。

與Suki相反，Sally敢於挺身而出揭發牙醫惡行更報警要將牙醫繩之於法。她是上月初到該診所剝牙，其間她指牙醫說話猥瑣，更借故用手臂掃胸，當時非常氣憤，事後向家人講述事件，家人支持她報警。

大狀：刑事案無追溯期限

現年20歲的Zoe，去年因智慧齒疼痛前去該診所求診，她憶述牙醫為她打了四至五支麻醉針，但當醫生開刀她仍感疼痛，她指其後牙醫漸漸露出色狼面目，先用手臂壓在她胸口移動，又把身體與頭靠向她，Zoe不滿質問，對方辯稱因牙齒難以拔除有關。由於診所只得她與牙醫兩人，Zoe未敢反抗，匆匆離去。

另一女受害人Celine是10多年前被非禮，她指當時牙痛心急求醫，形容療程一小時內，牙醫不斷胸壓及掃背令她極度難堪，「胸壓胸咁壓住我，幾秒就縮返，然後又掃我背。」當時其男友在診症室外等候，男友得悉後沒有即時護花，反而說：「冇計」，她心生不忿當晚走去報警，她指當時警員不斷潑冷水，指當場「捉到正」才能受理，又質疑其真確性，最後令她打退堂鼓。

大律師陸偉雄指本港刑事案沒有追溯期限，但若案發時間離現時太久遠，增加搜證難度，包括受害人記不清事發細節等，均影響入罪機會，但並非沒有機會，因為前神父劉嘉兒孌童案亦事隔11年受害人報警，最後劉被裁定罪成，判囚四年半。