小兒很喜歡西瓜，食了很多後，摸一摸肚仔，好大好脹，他仍說：我餓呀。當晚和第二天早上，都給他溫胃防感冒中藥，以防萬一。

3歲小孩，已經懂對喜歡東西理由多多，大人更是。

西瓜有很多好處和作用，可改善小便赤、熱親、口苦……但不打算詳提，反正食西瓜的人，不是為了健康，多數是為美味。

可惜這美味有很多風險，《本草綱目》說「南人稟薄，多食易至霍亂，冷病終身也」，近代都巿人，體質差，稟更薄，我須服溫胃散寒藥，在冷氣房坐久，手足比食西瓜前，仍更易涼，貪食之過！

西瓜宜飯後隔少許才食，一塊起兩塊止，不宜連續幾天食。

以下人／事，宜少吃或不吃西瓜：

●食油膩東西前後，不宜

《本草綱目》：「同油餅食，損脾。」其實瀉和腹痛，都常見，但在食時是不會想起。

●外傷或身痛者不宜

西瓜寒涼太過，長遠易加重風濕，即晚抽筋或痠痛大有人在。

●劇烈運動後要等一下才食

出汗過多，心陽稍虛，若即服極涼東西，很易「直中」，所以最好先等15至20分鐘，等身體回一回氣才食。

●感冒及易經痛的人經前後，孕婦都不宜

這是常識吧，不解釋。

●食後易小便頻

西瓜有利水清熱作用，若怕尿頻或夜尿，就不要夜間食。

●易胃不適或泄瀉，不宜多，亦不要空服食

《本草綱目》：「多食作吐利，胃弱者不可食。」

「南人稟薄，多食易至霍亂，冷病終身也。」

「世俗以為醍醐灌頂，甘露灑心，取其一時之快，不知其傷脾助濕之害也。」

並無誇張。

撰文：註冊中醫師陳俊傑

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