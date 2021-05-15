【本報訊】壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法未審先囚，前晚再遭保安局凍結持有的壹傳媒股份及三間公司財產。惟事件無阻《蘋果日報》出版，昨凌晨報紙如常發行並運往各區發售，不少市民買報撐《蘋果》。不少讀者大讚《蘋果》敢言揭露社會真相，擔心一旦被政府趕盡殺絕，香港新聞及言論自由會消失，認為應繼續每日支持。

《蘋果日報》昨如常出版，A1頭版以大字標題「保安局凍結黎智英私產 包括3.5億元股份及三戶口 壹傳媒CEO：集團運作不受影響」，報道當局新一輪手段，報紙印數為八萬份。凌晨時分，首批報紙由貨車送到旺角西洋菜南街街口的報檔，其後陸續發行的報紙於凌晨2時至3時，分別運到全港六個集散地，再由客貨車送到各大小報攤和便利店。

大批市民買報撐《蘋果》，不少地區的報檔早已沽清，其中觀塘有報販稱早上8時許已賣光，「好多人買，有人一買買幾份」。買報支持的市民葉小姐與蘇先生，直言本身已是電子版訂戶，「平時有訂閱《蘋果》，係唯一一張想睇嘅報章」，惟自去年8月警方動員近200人搜查《蘋果》大樓後，他們更一直兼買實體報紙支持，直言「如果（《蘋果》）冇咗會好可惜，想大家都堅持落去，繼續支持」。

盼當局不會「咁絕」

另一讀者胡小姐指由小到大，家人都看《蘋果》。她擔心「如果政府趕盡殺絕冇咗《蘋果》，好多社會真相都睇唔到」，呼籲大家堅持下去，「一定要繼續支持《蘋果》」。讀者蔡先生亦擔心「如果冇咗《蘋果》就等於冇新聞自由，到時冇咗大家都睇嘅嘢，認為：「一定要撐住！」

不願上鏡的讀者歐陽先生稱，年幼時由內地移居香港，體會到兩地無論在生活方式、意見表達多方面始終不同，認為若《蘋果》運作被停頓十分可惜，「相信政府不會行到最後一步」，亦盼當局不會做到「咁絕」。他直言一直是《蘋果》讀者，會一如以往繼續支持，受訪時他手持一本移民英國刊物，正為孫兒籌謀去留問題。對保安局凍結黎智英財產，市民謝先生與譚氏夫婦均認為屬明顯打壓，鼓勵《蘋果》一定要撐下去。

除了讀者，亦有報販撐《蘋果》，觀塘報販邱先生稱，「當年睇住《蘋果日報》成立發行，睇咗廿幾年」，大讚：「呢份報紙作風大膽敢言。」旺角報販超哥亦表示，如果《蘋果》運作被停頓，對報檔生意一定有影響，一天少幾十份報紙已賺少近200元，因大部份讀者有閱報習慣，不會轉買其他報紙；現時報檔售賣汽水飲品、香煙幫補生意。他支持多元化報章，可為市民提供多個選擇。

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