【本報訊】香港副校長會舉辦一個關於推動國民及國安教育的研討會，出席者包括教育局副局長蔡若蓮及立法會前主席曾鈺成。本報記者被主辦單位以沒有事先登記為由拒絕進場採訪，惟現場所見多間傳媒無登記亦可進場。參與教師表示，研討會上較多討論在課堂中加入國民身份認同教育，較少談國安教育。

研討會對象為中小學、幼稚園及特殊學校的校長、副校及課程主任。本報記者被職員告知只接受已登記傳媒採訪，但有其他沒有登記傳媒經職員打電話查詢後獲放行。記者再三詢問原因，惟職員僅重複「唔好意思」。

提教學多着墨國民元素

研討會結束後，有不願上鏡、任教數學及體育科的小學教師表示，研討會主要講解如何在課堂中軟性地加入國民身份元素，例如數學科在教數學家時，可提及其中國人身份，至於國安教育，除了曾鈺成致辭時講解條文外，未有太多討論。他原本擔心加插國安教育會增加額外工作量，惟根據會上內容，暫時只是在原有教學中多着墨國民元素。

據now新聞報道，蔡若蓮於致辭時表示，教育局會全力支持學校推行國民及國家安全教育，將透過更新課程文件，說明不同科目的課程內容如何自然連繫，同時闡述國家安全的重要理念，並提供教學事例、資源及組織活動等，以助老師結合課堂內外推展國民和國安教育。