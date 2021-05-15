【本報訊】政府預料6月前為區議員舉行宣誓擁護《基本法》及效忠特區儀式，宣誓前夕，由民主派組成的18區民主派聯絡會議宣佈，因近日政治形勢變化不定，停止運作。聯絡會議成員之一、離島區議員梁國豪直言，今次停止運作與國安法有關。另一成員、屯門區議會主席陳樹英亦指在現今局勢下，各區對不同事件的判斷、處理看法不同，各區的聯合行動空間已縮至很少。

成員：各區看法相異難聯動

18區民主派聯絡會議透過社交網站facebook發文，表示聯絡會議一直推動各區議會地區交流，以非組織形式存在。觀乎過去一年，各區已經就地區民生議題交流，故聯絡會議亦到功成身退之時。

18區民主派聯絡會議又指「近日政治形勢變化不定，各區同事需在地區投放更多精力，為地區民生打拼。故此十八區民主派聯絡會議正式停止運作。」

是次事件的統一發言人、離島區議員梁國豪回覆本報時闡明，聯絡會議停止運作與國安法有關。他表示，各民主派區議會已有完善方法交流，所以聯絡會議已「唔需要存在」，加上即使聯絡會議並不違法，但擔心有風險：「𠵱家國安法用途咁廣泛，擔心會唔會係有一個咁嘅嘢喺度，變咗佢哋就突然間就話：『你𠵱家係非法組織，咁我哋就控告你喇！』」

屯門區區議會主席陳樹英回覆本報時稱，現時局勢下，18區區議會要再有聯合行動已不容易，亦難以再召集各方採取集體行動。她形容各區代表對現時政治狀況看法不同，對不同事件的處理方法有異，故聯合行動空間變得很少，難以在區內尋共識，相信是聯絡會議停止運作的原因之一。

18區民主派聯絡會議去年2月成立，由17區區議會正副主席及離島區議會民主派代表組成，並由已解散的民主動力義務擔任聯絡會議的秘書處。會議曾發起聯署反對港版國安法實施，並召開17區聯合會議促撤回國安法，民政事務局曾發聲明反對該次會議。