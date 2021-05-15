【本報訊】壹傳媒（上市編號：282）大股東黎智英持續遭政治打壓，最新前日被凍結壹傳媒持股等。前特首梁振英等建制派人士趁機網上散播消息，指壹傳媒股票會於明日停牌。有法律界及證券界人士則指出，保安局凍結黎的持股，是針對黎個人，不論從法理或上市規則來看，目前與壹傳媒運作皆無關。

事實上，港股上市公司自行短暫停牌的情況很平常，一般涉準備披露公司資料，且很快復牌。壹傳媒去年12月3日停牌，同日晚上披露黎智英因涉及官司出庭面對提訊及還柙後，翌日便復牌。上市公司的上市地位及業務營運，甚少因這類停牌受影響。

自行停牌以外，監管機構可要求上市公司停牌，這類情況較嚴重，但相關機構需要依照證券及期貨規則或上市規則行事，以證監會為例，要據證券及期貨規則第8條行使權力，前提是需要發現上市公司在招股章程和通告等文件出現虛假資料，或維護投資大眾的利益等。宏高證券投資經理梁杰文補充，聯交所也可以「業務不適宜上市」為由要求上市公司停牌，但證監會和聯交所不會因股東個人涉及官司而勒令上市公司停牌，因股東和公司各自獨立行事，何況黎不在壹傳媒的管理層，「冇明顯理由去停佢牌」，例如國美（493）大股東黃光裕早年長期在內地坐監，國美亦不會被勒令停牌。

律師：未直接針對壹傳媒

資深律師鍾卓成指出，按普通法角度分析，黎智英即使被凍結壹傳媒持股，仍無改相關持股的擁有權歸屬於黎，故此當壹傳媒需要重選董事局成員時，黎仍可以行使投票權，且保安局現時是對黎個人出手，行動未有直接針對壹傳媒，惟可能藉此封鎖黎把個人資金注入公司的渠道，從而陰乾壹傳媒。

獨立股評人David Webb前日在facebook表示，就算黎智英被判犯下國安法罪行，壹傳媒股價長期低沉及黎需要持續借錢營運，相信難以證明黎從中獲利及成充公持股的理由。鍾卓成則憂慮，按國安法充公資產的做法未有先例，「同普通法可能唔同」，即使沒有金錢上獲利，當局可能循商業利益入手。