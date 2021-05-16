特首林鄭月娥預告本月會提交免試引入海外港人醫生方案，但遭不少醫生團體反對。食物及衞生局局長陳肇始今日在網誌「護航」，指醫生不足是導致公營醫療服務排長龍主因，其中內科、眼科和矯形及創傷外科的例行診治個案，輪候時間均超過100星期，情況不可接受。

推算至2040年全港短缺近2千醫生

食衞局「醫療人力推算2020」顯示，醫生人手會持續短缺，到2030及2040年分別會短缺1,610名和1,949名醫生，公營醫生短缺尤其嚴重；2020年醫管局及衞生署分別欠缺660名和49名專科醫生和準專科醫生，到2030年及2040年則分別為800名和51名，以及960名和51名。

因有迫切需要吸引合資格的非本地培訓港人醫生在港執業，陳肇始指，只要符合特定條件，便毋須通過執業資格試，可在港取得註冊資格。局方稍後會在《醫生註冊條例》加入一條「新路徑」，將盡快交代詳情，並向立法會提交條例草案審議。

歸咎非本地培訓醫生極減致醫生短缺

陳肇始又歸咎近年在港註冊的非本地培訓醫生大幅減少，是造成醫生短缺其中一個主因。1991至2000年間，共有2,224名非本地培訓醫生在港註冊，但到2001至2010年大減至只有366名。經政府游說放寬非本地培訓醫生在港行醫門檻，2011至2020年則稍升至396名。

陳肇始稱，雖然政府沒有魔術棒可以一下子變出大量醫生，但有決心解決醫生短缺問題，除了繼續增加本地醫科生學額外，現屆政府必需提出新措施以引入合資格的非本地培訓醫生，逐步紓緩醫生人手不足情況。

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