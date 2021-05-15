【本報訊】「郊野樂行」等政府提供的留蹤程式問題多多，禮失求諸野，坊間仍有不少手機應用程式供山友選擇，例如「香港遠足路線」、「Trail Watch」等。山野組織「山城縱走」創辦人莫智傑稱，這些應用程式功能較政府的多元化，可自訂遠足路線、離線透過衞星準確追蹤位置，及計算路程高低差等，部份亦設有離線地圖，用戶可預先下載地圖，即使沒有流動網絡訊號亦可依照預設路線行走。

莫智傑表示，現時政府暫未推出類似功能，須仰賴流動網絡訊號運作，相反坊間程式可讓用戶下載地圖，「就算冇訊號可以大約知道自己喺邊度，向緊邊度行」，建議政府應參考設立離線地圖。

組織另一創辦人區以駿認為，政府應用程式無法與坊間程式比較，「因為始終外面嗰啲都係Open Source，係來自五花八門嘅朋友資料，應用範圍相對好啲，政府係cover少好多」。他又舉例指，通訊事務管理局有地圖顯示流動網絡訊號在郊野的覆蓋範圍，相關資訊卻未有加進「郊野樂行」等應用程式，質疑政府部門各自為政，未有善用資源。

專家促增電話亭

數據科學家黃浩華則建議，政府可在山野地區設立更多求助電話亭，甚或將標距柱位置連同離線地圖功能一併推出，以加強線下服務，「始終呢個社會環境，政府喺山野加Censor就會畀人感覺監視嘅，睇吓有冇啲被動方法改善吓」。

保安局回應稱，政府先後推出了郊野公園急救站及遠足日誌等資訊及功能，局方會繼續對其應用程式作出支援及更新。漁護署則未有正面回應，僅表示就有關郊野公園流動網絡覆蓋問題須向相關部門查詢。